【自由副刊】 夏烈／小說、科幻、人工智能 － 2之1

◎夏烈

Toil of science swells the wealth of art.──席勒(Friedrich von Schiller,1759-1805,德國戲劇家,詩人)

我曾置身森林做過幾個大地工程專案。夜晚在寂靜的樹林仰望天空,星座與銀河綴連黑夜長空特顯光亮。那時會想到卡繆的小說《異鄉人》,主角莫梭被判死刑後,夜晚由鐵窗望著星空:「在這充滿徵兆和星辰的夜晚,我第一次向溫柔冷漠的宇宙敞開我的心……」異鄉人莫梭Meursault是法文大海mer及陽光soleil合併成字。他在北非的海灘驕陽下舉槍殺人。現在牢房將自己與窗外宇宙合一,完全疏離上帝與世俗。我當時也深刻感觸黑夜星空與個人微妙的融合,不須問天。

多少年過去了。世界在變,科技在變,人的感覺也在變。如今的黑夜星空不再是抽象的、幽渺的哲學或玄學意念,而是天文物理的實體,是科技的思量,充滿了艱深的天體規律與複雜的數學公式。為什麼有這種唯心到唯物的轉換,以及人文到科技的跨越?是功利思維?時髦的使然?還是人工智能(AI,Artificial Intelligence)的趨勢?

此處特別一提:AI是智能(intelligence),不是智慧(wisdom)。因為智能是電腦的技術和施用方法。智慧是人腦的理解、思維、判斷及綜合決策能力。目前AI並未達到人腦的創新、思維及決策階段。換而言之,心靈層次的「隱性智慧」是AI無法模擬複製的。《周易.繫辭上》有云:「形而上者謂之道,形而下者謂之器。」這可比喻智慧為抽象而隱性的道,智能是具象顯性的器。

由20世紀初到今天21世紀的二十年代,科技的快速進化在這一百二十年產生了驚人的成效。不知不覺的,我們已面臨三項足以危及人類安全的新科技:核子武器,人工智能,及基因改造。核子武器需要按鈕;人工智能的危險失控可能由深度學習自行產生,它的攻擊性,破壞性,正是各國軍隊或恐怖集團的目的。基因改造闡明了上帝造人的取代性。由此,人類將何去何從?對我一個文學藝術的教授,又將會面對何種衝擊及困惑?

張系國的科幻小說

我是工程師出身。工程師的三大特性是:腳踏實地,負責任,及解決問題。因為實際,所以不看天馬行空的武俠小說。也幾乎不看科幻小說,那是因為最早看了香港一位科幻名家的小說,發現他根本不懂科學,所寫竟無科學根據及邏輯,倒盡胃口。幾年後看到張系國在《純文學》雜誌上發表的〈超人列傳〉。為什麼會看這篇?因為《純文學》是先慈林海音在聯副因「船長事件」去職後,創辦的雜誌及出版公司。而且學生時代研讀尼采思想,超人就是尼采提出由野獸進化為人類,再由人類進化為超人。

科幻小說即使是幻想,也要有科學根據,否則就是通俗小說(或胡說八道)。科學重視理性及知性,但張系國的〈超人列傳〉也融入感性。小說中這位動手術變成超人的男人,受到他妻子丹娜的極力反對,但他意志堅強。最後,多少光年後,超人死在另一個星球,屍體旁邊有座嬌小玲瓏雕像,下刻一行字:「丹娜,我永恆的愛」。張系國由新竹中學保送台大電機,又以只有兩年多時間在柏克萊加州大學取得碩士及博士。以後一直在各大學教書。我在想,如果他教幾年書就改換為全心投入科幻小說,可能成為華文的艾西莫夫(Isaac Asimov),甚至比他成就還大。艾西莫夫三十八歲離開生化教授職,完全進入科幻的寫作。張系國後不後悔?只有他自己知道。

他在舊金山以《幻象》科幻雜誌名義主辦「科幻vs. AI」,我受邀演講。心中感慨,決定每年捐一短篇科幻小說獎。獎額不高,因我不是企業家或富商,是拿薪水的工程師,捐獎的目的是拋磚引玉,期待有科技企業家贊助高額獎金,推動科幻小說的寫作。有人問:夏烈,你說沒興趣看科幻,為何又率先捐助?我認為鼓勵這個風氣非常有必要,因為我們已進入科技領先生活的境界,而科技小說可能是領頭羊之一,是開啟風氣的先驅或預言者。而我們這個台灣島又是科技島。

科幻小說啟發科技發展

我的長子澤龍是藝術家,但在西雅圖最出名的高科技公司總部任職。他告訴我公司及軍方都注意科幻小說及科幻電影,由此可以獲得方向、靈感及啟發。因為科幻可能變成事實。1895年在巴黎大咖啡館(Grand Café),人類首次公開放映電影,幾年後曾出現一黑白無聲默片《月球探險記》:相距不到七十年的1969,阿姆斯壯竟然真的登上月球。他也告訴我四十歲以上的工程師認為工程是公司主流,所以並不重視單位內極少數的人文藝術工作者,只是要他們配合工程師的要求。但是年輕的工程師就與他們做腦力激盪(brainstorming)的交流及溝通,因為有些設計明顯與人文相關,所以需要藝術家、心理學家及行為科學家的意見輸入。

卡夫卡的〈變形蟲〉敘述一個謹慎及孝順的年輕人,由整夜惡夢醒來,發現自己變成一隻大蟲子。小說並未解釋他為什麼蛻變為蟲子,也未說明變化的過程。變成蟲子,就變不回人了──這是人的夢魘及困境。基本上〈變形蟲〉並非科幻,而是寓言小說。馬奎斯的《百年孤寂》是魔幻寫實,也不是科幻。以上都是以現實為基礎,加入其他色彩。而科幻小說基本上敘述的是另一個時間,另一個世界,多為未來。但科幻也可以是過去,假如登上超速的太空船,船的速度大於光速(每秒三十萬公里,或繞地球七周半),就會看到以前──比如自己的出生;船速更快甚至可以看到生前父母的戀愛情景。但是實際上不可能,因為按照愛因斯坦「狹義相對論」的公式,如此快的速度,船的重量將變得幾乎無限大,需要接近無限大的動力才能推進它。現在因為AI急速進化,有理論預言太空船可能超過光速。如此,現在,過去及未來在科幻小說同時出現就有了科學根據(或合理猜測)。

過去、現在與未來混淆

艾略特詩歌《四個四重奏》第一首〈焚毀的諾頓〉(Burnt Norton)起首數句談到,時間的現在以及時間的過去,可能都存在於時間的未來,而時間的未來也包含在時間的過去中。如此:如果過去、未來、現在都混淆,科幻小說的意義是擴展還是縮小?AI扮演的角色又是如何?AI在可見的未來只是工具,只是電腦的進階,即使深度學習也沒有人腦的創造力。電腦與人腦的神經及思維結合可說遙遙無期,因為我們甚至對人腦及神經知道的也有限,又何能邁一大步結合電腦上去?而AI只是機械的智能,不是人或動物的智能。1968年上映的影片《2001太空漫遊》中有AI人性化的電腦角色──那部HAL 9000超智慧電腦有人的智能及人的性格,主宰一切太空船運作,甚至船艙內太空人的生與死。但那終究是一部科幻電影,如今五十七年過去了,世界上有那麼一個如真人的AI電腦嗎?

即使如此,世界在變、科技在變、科幻小說也在變。AI不是單一技術,是多種技術的總和,甚至包括澤龍在微軟總部腦力激盪貢獻的意見。誰知道下一步是什麼?請問,聰明如川普知道嗎?習近平及普丁能預測嗎?還是黃仁勳或馬斯克……?

AI由圖靈開始

1950年,圖靈(Alan Turing)在他著名的論文「計算機和智能」中第一次提及人工智能問題。圖靈是英國極傑出的電腦專家及數學家,他破解納粹德國密碼對贏得二戰的海戰居功甚偉。但因同性戀性傾向,竟被當時保守傳統的英國政府嚴重迫害,狀況不明的中毒,四十二歲身亡,後拍攝為英美合作的電影《模仿遊戲》。1966年為紀念他設立的「圖靈獎」又被譽為「電腦界的諾貝爾獎」,目前得獎六十人,只有一位亞裔,姚期智院士是建中及台大畢業。可見亞洲人近年在數理化方面表現出色,但電腦科技研發尚未進入競爭軌道。

AI不停發展,會不會取代書本?電影《華氏451度》「焚書坑儒」──(華氏451度,是紙的燃燒溫度)以及赫胥黎名著《美麗新世界》中代表的社會是什麼?如今常聽到AI最紅的輝達(Nvidia)股票,在這二十年竟漲了一千倍(包括股息再投資),也就是二十年前買十萬元的輝達股票,今天值一億。高中AI課程已列為必修,母校台北建中是高一每週兩小時,共五週。連去年以AI深度學習獲得諾貝爾物理學獎的辛頓(Geoffrey Hinton)都不知AI未來發展,只是害怕AI的危害。

量子電腦將由研發進入商場。固然量子電腦的疊加特性及糾纏屬質會大量增強AI的功能,但這對科技的複雜運算有利,不太會對人文藝術創作有更大及更快的幫助。基本上AI只是一種處方,不是一件硬體,目前它是用在電腦或機器人身上。有些電影或科幻小說述及AI的機器人具備人類性格及思考能力,可能「篡位」取代人,壓迫人類退出領導位置。如此,這種高靈性的AI機器人會不會有種族歧視、宗教歧視、性別歧視,或性向歧視?甚至,已終結的後現代主義小說是否會死灰復燃,創造出新境界,新筆法來?談到歧視,有個有趣的統計可供我們參考:1920至2020這一百年拍攝的一百多部人工智能電影中,大概有一百一十六位人工智能創造者,近乎全部男性,只有九位女性,沒有同性戀或雙性戀者。(待續)

