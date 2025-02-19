【自由副刊】 陳偉哲／時光邊陲

◎陳偉哲

◎陳偉哲

置身於時光外，你會發現白天黑夜是由無數條虛線細心分割而成的兩塊獨立區域。之間的灰黑地帶無人問津。據說那裡野生的濃霧如常肆虐，沖進去的人走出來時已衰老好幾倍。在光束鮮明的地方偏愛地下室是我一直沒告訴別人的事。地鐵隧道、地下街、地下室書店等等宛如城鎮伸出來的腸道一一攤在眼前讓你自由探勘。走進地下室書店感覺很微妙。把喧囂文明丟在後頭一個人自顧自被自動扶梯快遞般送進一個安靜又帶有濃郁書香的空間，無論白天或接近打烊時段都如此夢幻。書店像是圖書館一樣寧靜，從找書、翻書、看書、再找書、翻書、看書，如此不厭其煩地重複只為關店前覓得一本心儀又能買得起的知識宇宙，愛書人全身上下顯露的冒險精神可不輸柯南。室內的溫度空調來指揮，選書專案由得體的工作人員精心安排，你只要顧好姿態，踮起腳趾優雅地抓住一眼就看中的書脊，你不說我都不知覺一切像是此生修來的芭蕾舞，鼓舞著書架無窮無盡的角落。然而當我們付費拎著心愛的收穫登回人行道時，我們早已卸下之前美麗舞裝，學習像個常人一樣擠進討人厭的人潮，融成一日市井。●

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