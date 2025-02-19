【自由副刊．愛讀書】 《藝術之子》

《藝術之子》 黃郁晴著，逗點文創結社出版

黃郁晴著，逗點文創結社出版

為藝術犧牲，究竟需要犧牲到什麼地步才算數？甚至被有心者當成擴大權勢空間的利器？戲劇編導黃郁晴（1985-）劇作《藝術之子》犀利直指「#MeToo」事件中權力不對等的關係。情節描述排練場的男導演權勢性侵女性演員，一步步精神控制（PUA）的套路：搶先發飆、拒絕理性溝通、勾起對方的愧疚，再溫柔以對、摧毀被害者的自信與自尊，形成「煤氣燈效應」，惡行得逞。作者帶出身為話語權弱勢的受害者，面對加害者以及默許一切的共犯結構，要為自己挺身而出，實在異常艱難，受害者形同「失語者」，在只有自己的深淵中反芻迫害的苦痛。可怕的是，加害者總以「為你好」的糖衣包裝有毒行徑，甚至可能讓原本加害者與被害者的對立關係，發展成共存與依賴的「斯德哥爾摩情結」。劇作尖銳挑出種種行為背後的悚然原因，支撐著不對等的權力關係以及性別框限，是某個更大的運作體制。

（若林）

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