自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《藝術之子》

2025/02/19 05:30

《藝術之子》 黃郁晴著，逗點文創結社出版《藝術之子》 黃郁晴著，逗點文創結社出版

黃郁晴著，逗點文創結社出版

為藝術犧牲，究竟需要犧牲到什麼地步才算數？甚至被有心者當成擴大權勢空間的利器？戲劇編導黃郁晴（1985-）劇作《藝術之子》犀利直指「#MeToo」事件中權力不對等的關係。情節描述排練場的男導演權勢性侵女性演員，一步步精神控制（PUA）的套路：搶先發飆、拒絕理性溝通、勾起對方的愧疚，再溫柔以對、摧毀被害者的自信與自尊，形成「煤氣燈效應」，惡行得逞。作者帶出身為話語權弱勢的受害者，面對加害者以及默許一切的共犯結構，要為自己挺身而出，實在異常艱難，受害者形同「失語者」，在只有自己的深淵中反芻迫害的苦痛。可怕的是，加害者總以「為你好」的糖衣包裝有毒行徑，甚至可能讓原本加害者與被害者的對立關係，發展成共存與依賴的「斯德哥爾摩情結」。劇作尖銳挑出種種行為背後的悚然原因，支撐著不對等的權力關係以及性別框限，是某個更大的運作體制。

（若林）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應