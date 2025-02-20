【藝術文化】許文融《臺灣風物圖》化身光影畫軸 双融域登場

「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」將許文融畫作轉譯，投影在4方牆面以及地板上，打造巨幅光影畫軸。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由科文双融主辦的「臺灣風物圖—穿越時空沉浸之旅」，攜手藝術家許文融，將其全長320公尺，高1.8公尺的《臺灣風物圖》轉譯為沉浸式數位影像。透過高解析度投影，將作品中的台灣代表性風景名勝，投影在展場的4方牆面以及地板上，呈現出巨幅的光影畫軸。

文化部長李遠昨（19）日出席開幕記者會時表示，推廣台灣文化需要政府與民間雙重力量支持，「文化科技一直是文化部連續幾年重視的項目，也需要靠民間協助。文化從來沒有像最近這麼被重視過，因為大家一直在討論文化部的預算，其實文化部預算在所有部會裡是最少的，不到百分之一，但這也是一個好的事情，讓大家知道文化的重要性，以及政府的角色有多重要。」

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展覽邀請「光點吉樹」、「躍界新媒體」、「有日互動」3組團隊跨界合作，以多元媒材及科技技術打造全沉浸投影、當代水墨動畫與XR互動體驗的作品，並以《臺灣風物圖》、《從心墨韻》、《XR走讀之旅》等3部曲形式呈現，引領觀眾在光影律動交織之下，重新領會台灣之美。作品中不但能見到靜態的台北101、嘉南平原、北港朝天宮、牛墟等景致，畫中人物、四時風物、節慶煙火，也各有不同的動態，視覺效果豐富。即日起至3月11日，在双融域AMBI SPACE ONE展出。

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