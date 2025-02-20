【自由副刊】 頎雲／束縛的藝術

圖◎SHIANGCC

◎頎雲 圖◎SHIANGCC

毛蟲是如何變成蝴蝶的？

我有一位參加角落藝術節的同學，他邀我做為其作品的媒介。透過膠帶在媒介體身上層疊圈起的方式，直到固定形態後再剪取下來接合，類於人偶的裝置藝術品。像這種利用膠帶做出的裝置藝術品，讓我聯想到德國藝術家莫妮卡．葛利茲馬拉。她在同一個空間裡，以一根牆柱做為點，切成幾個三維空間，把紙膠帶、黑色膠帶、透明膠帶等拉長、裁剪，製造出奇幻式噴發穿透牆壁和大自然式藤蔓纏繞的視覺效果。不同的三維空間所展示的視覺效果各自不一，然而這些作品都具有同一個共同點──流動性。除了視覺上的流動，還包括了時間的流動。比如奇幻式噴發穿透的，可以被看做「當下的」、「立即的」、「快速的」；而大自然式藤蔓纏繞的，恰好就與前者的時間相對來得緩慢許多。

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如果看過了莫妮卡的極具流動性作品後，那麼我同學的裝置藝術品性格則是屬於靜止類型。他用膠帶定格媒介體（即我）的姿勢，以這種方式帶給觀者理解媒介體賦予「膠帶人」獨特的個性。在他看來，我是一個俏皮的男子，所以他引導我模擬出攀爬窗戶窺看屋內的姿勢。接著他手中的膠帶迅速從我的腰間開始纏繞到腳板，所有下半身的臀大肌、股四頭肌、半腱肌、半膜肌、腿後腱肌群等，都被鎖緊包覆住，深怕我像藍帶雞肉卷在烹調前，如果不用保鮮膜好好裹緊固定形狀，火腿和起司就會移位流出來。

然而每寸被緊縛的肌膚在無法透氣的情況下，膠帶摺揉著皮膚，悶著的汗水無法消散反而增多。我曾當過一名攝影師的助手，他在為一名乳膠衣癖好者攝影前，那名被攝者的身上抹勻了油亮的潤滑油，除了便於穿上，還能維護乳膠衣，使它更為耐久。當攝影結束，我問他為什麼會如此迷戀乳膠衣時，他立即瞇起眼凝視著我，眼皮間的縫隙透出悄然的光芒，接著他整個人振奮著和我說他被緊縛時，全身肌膚無一不被呵護（被攝者穿的是連身乳膠裝），像件柔軟的鎧甲或城堡將自己關在裡頭，獨享欲望的快感。而且那不只是體態性感之外的事，更令他縈繞魂牽的是乳膠散發的氣味，令他欲罷不能。對他而言，所謂的緊縛，即是真正的解放。而當他褪下乳膠衣的那一刻，充滿著不捨的，不只是他正收拾著乳膠衣時的目光，就連他吐出的氣息也跟著如此。

直到被膠帶纏緊，我依然無法體驗到緊縛的快感。不是乳膠衣愛好者，是無法想像他們體驗過的情緒。但我觸摸過乳膠衣的質感，即便具有彈性，可乳膠的韌性依舊會對橫膈膜造成一定的壓迫。就像同學在給我圈上半身膠帶時，橫膈膜因受到膠帶固定形態後的抵制，而無法從容呼吸，讓我一度擔憂自己下一秒是不是就該宣告死亡了。事後，我得出了一個結論，所謂緊縛的快感很可能來自於瀕死邊緣，儘管誰也不知道死亡的界線是設在哪裡。而當下我曾有這樣的假想。假設我距離死亡只有五十步，那麼同學在給我多上兩圈膠帶時，我大約與死亡便只剩下幾步之遙了。那幾步會不會就是緊縛者所體驗到快感與死亡的臨界點呢？讓人不禁產生聯想毛蟲受到蛹的束縛及幽閉後，會不會也像人類有著體驗瀕死快感的知覺呢？

從爬行囓咬葉子的幼蟲，到蛹中變異成飛行吸取汁液的蝴蝶，經過肌肉組織的解離，再重新組合才會變態出新的面貌。那麼它處在於蛹的時間裡，是不是每分每秒都在體會著死亡呢？因此蝴蝶的成態，也可以說是死亡邊境裡支離破碎後的重生了。誰又能夠曉得毛蟲在蛹裡，究竟是經過了多麼激烈的思想辯證，才遭遇如此劇變成為會飛的花朵？我想，那只能等到我從「膠帶繭」裡脫離出去後，才能知道我和牠們的感受以及區別了。

在整個製作作品的過程裡，最害怕的不是被「膠帶繭」困死這回事，因為繭終究會有被解開的一天，一如蝴蝶脫離蛹的包膜而羽化飛行。真正令我畏懼的，是那把解放繭子的利剪。當它的冰冷貼著走過每寸肌膚，關於受傷見血的想法便徑直走往心頭，所有想法瞬間傾向負面的一端。然而負面之中，多少也抱著解開的期待，那是對於即將見證作品完成的興奮。就在同學將「膠帶人」的頭顱接合上身體，瀕死的經驗都過去了，「膠帶人」在那一刻就誕生了。

如果這是身處在小叮噹的世界觀裡頭，此次的「膠帶人」複製，特別有影子取代真人的味道。誕生出來的另一個我，既不屬於我，卻又從我身上剝離，它不是嬰兒脫離母胎的概念，更像是蝴蝶離開了困牠一時的蛹，或者是螃蟹脫殼和蛇子蛻皮。褪去的舊殼，蝴蝶、螃蟹和蛇子都不會惦記。那我也不需要因為新奇而對這層「軀殼」感到不捨，但也不至於像戀物癖者，在褪下乳膠衣後就開始想著下次興致到來前，再度穿起它的急迫與不捨。只需要學習蝴蝶在離蛹之時，抱住蛹，用口器輕輕舔舐它，再走上兩步路後，振翅飛走就好。●

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