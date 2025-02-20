自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 頎雲／束縛的藝術

2025/02/20 05:30

圖◎SHIANGCC圖◎SHIANGCC

◎頎雲 圖◎SHIANGCC

毛蟲是如何變成蝴蝶的？

我有一位參加角落藝術節的同學，他邀我做為其作品的媒介。透過膠帶在媒介體身上層疊圈起的方式，直到固定形態後再剪取下來接合，類於人偶的裝置藝術品。像這種利用膠帶做出的裝置藝術品，讓我聯想到德國藝術家莫妮卡．葛利茲馬拉。她在同一個空間裡，以一根牆柱做為點，切成幾個三維空間，把紙膠帶、黑色膠帶、透明膠帶等拉長、裁剪，製造出奇幻式噴發穿透牆壁和大自然式藤蔓纏繞的視覺效果。不同的三維空間所展示的視覺效果各自不一，然而這些作品都具有同一個共同點──流動性。除了視覺上的流動，還包括了時間的流動。比如奇幻式噴發穿透的，可以被看做「當下的」、「立即的」、「快速的」；而大自然式藤蔓纏繞的，恰好就與前者的時間相對來得緩慢許多。

如果看過了莫妮卡的極具流動性作品後，那麼我同學的裝置藝術品性格則是屬於靜止類型。他用膠帶定格媒介體（即我）的姿勢，以這種方式帶給觀者理解媒介體賦予「膠帶人」獨特的個性。在他看來，我是一個俏皮的男子，所以他引導我模擬出攀爬窗戶窺看屋內的姿勢。接著他手中的膠帶迅速從我的腰間開始纏繞到腳板，所有下半身的臀大肌、股四頭肌、半腱肌、半膜肌、腿後腱肌群等，都被鎖緊包覆住，深怕我像藍帶雞肉卷在烹調前，如果不用保鮮膜好好裹緊固定形狀，火腿和起司就會移位流出來。

然而每寸被緊縛的肌膚在無法透氣的情況下，膠帶摺揉著皮膚，悶著的汗水無法消散反而增多。我曾當過一名攝影師的助手，他在為一名乳膠衣癖好者攝影前，那名被攝者的身上抹勻了油亮的潤滑油，除了便於穿上，還能維護乳膠衣，使它更為耐久。當攝影結束，我問他為什麼會如此迷戀乳膠衣時，他立即瞇起眼凝視著我，眼皮間的縫隙透出悄然的光芒，接著他整個人振奮著和我說他被緊縛時，全身肌膚無一不被呵護（被攝者穿的是連身乳膠裝），像件柔軟的鎧甲或城堡將自己關在裡頭，獨享欲望的快感。而且那不只是體態性感之外的事，更令他縈繞魂牽的是乳膠散發的氣味，令他欲罷不能。對他而言，所謂的緊縛，即是真正的解放。而當他褪下乳膠衣的那一刻，充滿著不捨的，不只是他正收拾著乳膠衣時的目光，就連他吐出的氣息也跟著如此。

直到被膠帶纏緊，我依然無法體驗到緊縛的快感。不是乳膠衣愛好者，是無法想像他們體驗過的情緒。但我觸摸過乳膠衣的質感，即便具有彈性，可乳膠的韌性依舊會對橫膈膜造成一定的壓迫。就像同學在給我圈上半身膠帶時，橫膈膜因受到膠帶固定形態後的抵制，而無法從容呼吸，讓我一度擔憂自己下一秒是不是就該宣告死亡了。事後，我得出了一個結論，所謂緊縛的快感很可能來自於瀕死邊緣，儘管誰也不知道死亡的界線是設在哪裡。而當下我曾有這樣的假想。假設我距離死亡只有五十步，那麼同學在給我多上兩圈膠帶時，我大約與死亡便只剩下幾步之遙了。那幾步會不會就是緊縛者所體驗到快感與死亡的臨界點呢？讓人不禁產生聯想毛蟲受到蛹的束縛及幽閉後，會不會也像人類有著體驗瀕死快感的知覺呢？

從爬行囓咬葉子的幼蟲，到蛹中變異成飛行吸取汁液的蝴蝶，經過肌肉組織的解離，再重新組合才會變態出新的面貌。那麼它處在於蛹的時間裡，是不是每分每秒都在體會著死亡呢？因此蝴蝶的成態，也可以說是死亡邊境裡支離破碎後的重生了。誰又能夠曉得毛蟲在蛹裡，究竟是經過了多麼激烈的思想辯證，才遭遇如此劇變成為會飛的花朵？我想，那只能等到我從「膠帶繭」裡脫離出去後，才能知道我和牠們的感受以及區別了。

在整個製作作品的過程裡，最害怕的不是被「膠帶繭」困死這回事，因為繭終究會有被解開的一天，一如蝴蝶脫離蛹的包膜而羽化飛行。真正令我畏懼的，是那把解放繭子的利剪。當它的冰冷貼著走過每寸肌膚，關於受傷見血的想法便徑直走往心頭，所有想法瞬間傾向負面的一端。然而負面之中，多少也抱著解開的期待，那是對於即將見證作品完成的興奮。就在同學將「膠帶人」的頭顱接合上身體，瀕死的經驗都過去了，「膠帶人」在那一刻就誕生了。

如果這是身處在小叮噹的世界觀裡頭，此次的「膠帶人」複製，特別有影子取代真人的味道。誕生出來的另一個我，既不屬於我，卻又從我身上剝離，它不是嬰兒脫離母胎的概念，更像是蝴蝶離開了困牠一時的蛹，或者是螃蟹脫殼和蛇子蛻皮。褪去的舊殼，蝴蝶、螃蟹和蛇子都不會惦記。那我也不需要因為新奇而對這層「軀殼」感到不捨，但也不至於像戀物癖者，在褪下乳膠衣後就開始想著下次興致到來前，再度穿起它的急迫與不捨。只需要學習蝴蝶在離蛹之時，抱住蛹，用口器輕輕舔舐它，再走上兩步路後，振翅飛走就好。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應