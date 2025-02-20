【自由副刊．愛讀書】 《東京都同情塔》

《東京都同情塔》 九段理江著，王華懋譯，木馬文化出版

九段理江著，王華懋譯，木馬文化出版

日本小說家九段理江（Qudan Rie，1990-）以《東京都同情塔》獲芥川賞，此作意圖銳利，假定在近未來，札哈．哈蒂（Zaha Hadid）參與競圖的新國立競技場順利建成，旁側且隨之巍然矗起小說主角：女建築師牧名沙羅所設計的「東京都同情塔」，一處「幸福學家」想像中的「烏托邦」――「犯人」更名為「值得同情的人們」（homo miserabilis），「監獄」更名為「同情塔」――關乎「語言」的使用與「政治正確」的琢磨，時時出現在牧名沙羅腦中，也因這份「警醒」，小說中刻意加入的生成式AI語言，使「政治正確」進入更深層次的辯證。全書透過角色第一人稱敘述／報導，使故事得以推進，除人物塑造似刻意對耽美派的「繼承」，有意強化的女性意識／經驗，在右翼民粹主義大興、川普終止聯邦政府DEI計畫的此刻讀來，頗有對話之感。小說當然不是回答，「源源不絕的問號」不僅浸蝕著牧名沙羅，也浸蝕著你我――成為提問的「人」，而非只想坐享答案，「打開門並不一定就有房間。」（sekitori hana）

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