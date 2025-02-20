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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】掌握技巧 才聊得下去

2025/02/20 05:30

掌握技巧 才聊得下去掌握技巧 才聊得下去

文／南凱莉

很多時候，父母明明是很關心子女，想表達關心，但是最後說出口的話，進了子女耳裡，卻變成了嘮叨、挑剔或是責怪，原本應該是親子之間，心與心的溫馨對話，卻變成話不投機半句多，搞到彼此對立，家庭氣氛凝重。

如果想要改善這種情況，首先父母要先試著用開放的角度，來進行親子對話，不要預設立場，直接否定孩子的一些想法或行為，減少不斷的叮嚀或重複的碎念；把自己當成是孩子人生路上的夥伴，而不是一味地用父母的權威去限制或壓抑孩子。試著用更理解的心態去表達關心的話，接納孩子的意見跟想法。

在溝通時，可以使用以下的幾個小技巧：

1.用「我很好奇」取代「為什麼」，讓孩子不會感覺被質疑或責怪，才能繼續對話，了解孩子真正的想法。

2.對於孩子還沒符合期望的行為，不要直接否定孩子之前的努力，而是要多給予鼓勵，多看有做到的地方並多讚美，讓孩子建立自信心。

3.偶爾要跟孩子聊聊目前跟同儕都會討論什麼，讓自己跟上孩子的喜好，了解流行事物，才會知道孩子所展現出來的行為成因。

只有建立信任感，孩子才能敞開心胸，跟父母好好溝通，而不是陽奉陰違，或是產生對立。當孩子不再感受到被父母質疑或逼迫，自然就能透過雙方交流對話，表達自己實際的想法和觀念。

孩子不是父母的財產，他們有自己的想法和意志，所以請記得，換個角度跟孩子對話，良好的溝通，才能把關心送到孩子心裡，成為最強的支柱。

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