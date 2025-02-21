立陶宛國家藝術與文化獎得主 朱利歐尼斯絃樂四重奏首訪台

「朱利歐尼斯」絃樂四重奏4位成員：第1小提琴坦克維尼丘斯（由前至後）、第2小提琴迪克沙伊提斯、中提琴達欽斯卡斯，以及大提琴西里卡斯（左）。 （台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲立陶宛國家藝術與文化獎的「朱利歐尼斯四重奏」（Čiurlionis Quartet）首訪台，將於今、明（21、22）兩日在台北、雲林進行演出與交流。

「朱利歐尼斯四重奏」成立於1968年，為紀念立陶宛著名作曲家朱利歐尼斯（M.K.Čiurlionis 1875 ~1911）而命名。團隊演出技術精湛、細膩，且善於音樂詮釋與創新曲目策畫，除各種古典、現代曲目之外，更致力推廣立陶宛音樂，首演許多當代立陶宛作曲家的作品，成為首批獲得立陶宛「國家藝術與文化獎」（Lithuanian National Arts and Culture Prize）最高榮譽的音樂團體之一。

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「朱利歐尼斯」創團至今，足跡遍布歐、美、亞洲，亦曾於加拿大、阿聯酋、美國、墨西哥、日本與中國等地巡演。英國古典音樂雜誌《Musical Opinion》讚譽他們的演出「提醒倫敦樂迷，真正的四重奏演奏應該是什麼樣子。」

而除四重奏演出之外，團員亦經常以獨奏家身分，與不同音樂團體及創意計畫合作，因此，雖然團隊是首次訪台，但成員中的大提琴家路德維卡斯．西里卡斯（Liudvikas Silickas），去年12月才剛訪台，與國立台灣交響樂團合作音樂會。

「朱利歐尼斯」今年啟動紀念朱利歐尼斯誕辰150年的世界巡演，台灣緊接在韓國之後，首場今日晚間於台北松菸誠品表演廳演出。除將呈獻包括拉傑納斯、朱利歐尼斯、瑙雅利斯等3位近代立陶宛作曲家作品，也將演出海頓的經典古典曲目，以及當代義大利大提琴家索利瑪的作品。

此外，團隊將於22日下午前往雲林聲泊廳進行演出交流，除上述曲目外，也將演出皮亞佐拉《歌與賦格》、《查多爾》等作品。詳情可詢OPENTIX。

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