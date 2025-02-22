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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．田舍生活】中國電商 風行日本

2025/02/22 05:30

圖／王孟婷圖／王孟婷

文／王孟婷

圖／王孟婷圖／王孟婷

日本如同大多數已開發國家，經歷了完整的經濟高速發展期、泡沫經濟期，再來到物極必反的失落時代，於是現在的日本人口中的中年與年輕世代，見識到經濟週期的低迷期，趨向注重性價的理性消費。

〈低價免稅〉中國電商 普及各世代

從前會從媒體上看見中國旅客遊日之際，總會瘋狂消費，但新冠疫情之後，中國人不再喜歡爆買式旅遊；反之中國的電商在日本開始大受歡迎，源自於其高性價比的低價免稅策略。

日本目前的購物稅率8%～10%，8%是生鮮食材的稅率，其餘任何商品都是10%，日本人從中國電商購入商品，立刻節省10%購物稅，外加中國商品定價比日本低一些。最早開始運用中國電商平台購物，當然就是日本十多歲到二十多歲的年輕人，經由日本媒體的報導後，如今已經普及到各個世代。

講到這個議題，台灣人會感到奇怪，因為我們很久之前就流行淘寶，或直接在中國網店買東西，不過淘寶沒有在日本引發大規模流行，新冠之後的SHEIN網站，日本才展開有規模的使用比例。

〈性價比高〉全球化介面 消費者易上手

中國原本就是世界工廠的地位，事實上全世界的人都了解，就也不再有品牌執念。我住在日本，購物時不會拘泥任何國家或品牌，主要就是物超所值才會買單，而像我這般思考邏輯的庶民人口占了最多的比例，於是中國電商就像暢行全球的好市多一般，主打「划算」，如今已經深入全日本日常生活。

銷售中國商品的兩大中國電商，最早引發流行的SHEIN與後起直追的TEMU，都運用網路社群與網頁廣告進行病毒式行銷。進入電商購物介面，備有多國語言選項跟系統化的運送政策，應對網路上立刻可以比價的時代，中國電商強大的價格戰策略與全球快送的包裹集裝服務，立刻就讓消費者方便上手，於是現在的零售商品行銷，演變為要跟全世界競爭價格與服務。

〈陷入囤貨癮頭〉價格便宜 很容易失心瘋

中國的電商平台下單後，電商會將所有訂單的商品集合一起郵寄，送達消費者手中，大約下單完成一週後就會收到商品。

我個人經常使用，至今沒有漏過商品或延遲到貨的情況，購物時很簡單，只要在網路上比價，同一商品哪裡便宜就在哪家下訂，急用商品才選擇當地供貨可3日內送達的店家。不過個人網購很少需要立刻到貨，居家的布類用品、清掃工具、寵物美容器具是最常運用中國電商回購的品項。

不過缺點是價格很便宜，會同時買一些不需要的東西，可能觸發囤貨癮頭。我近年購入的窗簾、沙發套、椅套、寵物衣服、玩具都在丈量尺寸再反覆完整比價後，買到完美的實用商品；不便宜的寵物美容器具也能以平價購全，讓我有機會練就家庭寵物美容的方法。

「比起在實體商店自己提重物回家，更喜歡每次都有物超所值的喜悅」，是讓人愛上中國電商平台的最大原因，更是中國電商平台能在日本大受歡迎的基礎；相反的，如果購物時很感性又容易迷失在欲望中，反而會陷入囤積便宜貨的心理陷阱。

運用上述電商也有失敗經驗，一次是瑜珈服飾，運動時發現質料不夠透氣；另一次是襪子，也是穿上行走發現很不舒服，不過兩組失敗經驗都是肉眼、手摸感覺不出來，必須穿上一段時間，才能知道活動伸展時很不舒適，屬於在實體商店也是會失手的商品，就完全停止在中國電商買衣物了，主因是身體慣用的布料很難掌握。

最奇怪在於個人使用經驗與媒體說明的完全相反，日本媒體大肆報導的「中國電商服飾的銷售成長超過日本國民品牌」，但我個人卻感到衣料不舒適而不願再回購，因此對新聞內容感到驚訝。

〈在地觀察〉日本包裹不簽收 助長電商風行

目前日本的網購商品都是運用「收件人不簽收模式到貨」。原因是網購的頻率增高，電商都用全球購的姿態來壯大企業，能理解送貨人員的工作量增加太快，而日本的缺工問題也是全世界都知道的。從很久以前開始，日本的包裹送件都不再需要收件人簽收，此舉避免讓送貨員重複送貨。

個人住在鄉間獨戶的住宅，至今尚未有遺失包裹的經歷，基本上送貨員將包裹與信箱上姓名核對後，就會將包裹放在門口（日本的信箱住戶都要註明姓氏，獨棟式在家門口掛上姓氏看板）。另外在鄉下地方，鄰居都互相認識，只要有生面孔在某人家前探頭，很輕易就會被目擊，想偷拿包裹有點困難。這類將包裹直接放門前的服務，算是造福所有人的時間管理。

不過重要的東西，郵寄時仍然有簽收服務選項，寄件人與收件人會依照雙方需求做條件式送貨。

〈作者小檔案〉

插畫家、繪本作家，現居日本近畿的滋賀縣鄉間，作品散見於報章雜誌、圖文繪本、文學封面。個人著作《我最想做的事》、《淚光閃閃的巴黎》……等書。

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