【家庭plus．徵文大拼盤】家中老大 原來是他

圖／Hungtheart

可以讓家中其他成員俯首稱臣，不是因為威嚴、暴力，而是因為愛啊……

圖／Hungtheart

〈毛孩最可愛〉不會說話 光眼神就投降

文／M.T（高雄市）

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「我們家是5個人，還是6個人？」二哥歪著頭問道，媽媽眉毛一挑，聲音如雷：「當然是6個人！竟敢少算老大！」老大？二哥瞬間識相退位，因為家裡真正的老大，是我們的掌上公主狗妹妹，她操控著全家的日常。

吃飯時，她仰頭以水汪汪的眼神撒嬌，媽媽只得一手拿湯匙，一口口餵著，另一手輕抱著，像呵護嬰兒般溫柔。爸爸更別說了，飯後的那盤芒果香甜，她望眼欲穿，口水流成小河，最後卻一口都沒分到，氣得一連7天不理爸爸，讓爸爸無奈地只能以鮮奶賠罪。而她喝著鮮奶還不忘投以撒嬌的眼神，彷彿說著：「爸爸，我愛你！」

小哥貪玩手機遊戲，偷懶不肯為她擦腳，媽媽一聲怒吼響徹客廳；大哥難得回家，也得乖乖接住她的撒嬌，捧她如珠，抱她在懷，無條件服從。狗妺妹，年紀最小地位卻最崇高，只要一撒嬌，牽動全家心跳，原來，「老大」才是她真正的名字。

〈都是一家人〉因應狀況 人人是老大

文／詠餘（桃園市）

「我們家，誰是老大？」這個問題，讓我的腦細胞在大腦迷宮中繞了好久，終於找到了出口（答案）。

家裡的成員，除了我之外，就兩個兒子，一個高中生，一個大學生，再加上因工作常不在家的先生。突發事件，主角若是兩位兒子，這時，「老大」就是意見領袖的別稱，尊重當事者的感受與想法，「老大」就是兩位兒子；若是遇到與「吃食」有關的問題，「老大」這顆球，必定拋到我這個「老媽」手上，美其名是「老媽懂吃」，但其實是這個容易引爆民怨的議題，只有老媽扛得住；遇到非民生問題的金錢支出時，有錢的就是老大，此時，因工作常不在家的先生，就變得非常有存在感。

此外，生活上遭遇問題或挫折的家人，也可以榮登家裡的「老大」寶座。不是因著被情緒勒索，而是要讓狀況不好的家人，被關注、被尊重，感受到家人的愛與陪伴，明白他不是一個人面對生活中的低谷。

一家人，在某個特別的時刻，都可以成為老大，因為我們是一家人。

〈是愛不是寵〉最被愛的 講話就大聲

文／Jason（台北市）

一般來說，家裡的老大非爸爸莫屬，因為他是經濟支柱；或者是媽媽，因為她掌管家裡的一切。但在我家，這個傳統觀念早就被顛覆了。

「只要有群體，就一定有階級之分，即便是在家庭中……」這句話真是一點也沒錯。我家這個小小的王國裡，老大的寶座早已易主，而這個新任老大，竟然是我那個牙牙學語的小兒子。

只要他一開口，全家上下無不聽令行事。舉個例子，只要他奶聲奶氣地說：「媽媽，我想吃蘋果。」老婆立刻就會放下手邊的工作，削好蘋果送上桌。如果他興致一來，說：「爸爸，麥當勞有玩具。」隔天，我這個當爸的，就會乖乖去排隊買麥當勞。這讓我想起一句話：「最被愛的那個人，講的話就最有份量。」

有人可能會問，這樣會不會寵壞孩子？我倒不這麼認為。愛孩子是天性，當孩子感受到被愛，他才會更有安全感，也才會更快樂。至於什麼老大老二的，不過是社會給我們貼上的標籤罷了。在家庭這個最溫暖的港灣裡，愛才是唯一的權力。

〈姊姊說了算〉居家整理 不敢忤逆

文／東心（台中市）

一直以來女兒是家裡的管家婆，尤其是在居家整理這一塊誰與爭鋒，無出其右。只要是她出手打理收拾過的地方，總是窗明几淨，說是達人也不為過。任何人休想搞亂她的地盤，敢為非作歹，她也會給你幾分顏色瞧瞧！

如果有人破壞這份潔淨，聰明的她循著蛛絲馬跡不指名道姓，先來個指桑罵槐下馬威，令心虛的罪魁禍首乖乖自動投案，無所遁逃。萬一有人一而再，再而三踩到女兒的底線，她也絲毫不客氣在被弄亂的地方貼上「警示標語」──諸如「聽不懂人話」、「沒有物歸原處的是豬」之類，讓始作俑者好氣又好笑，只能束手就擒好好配合。

也因為她的整治確實奏效，家裡面變得清爽乾淨有條不紊，無形中，大家也養成東西用畢隨手歸位的好習慣。

雖然偶爾兒子會抱怨「姊姊有點兇」，但家庭成員都心服口服，有糾察隊員看顧有利無害，久而久之在居家整潔這方面默認「姊姊說了算」。

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