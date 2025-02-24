【藝術文化】工藝遶境第5站台南 驚艷廟宇傳統工藝之美

工藝遶境第5站台南，驚艷廟宇傳統工藝之美。（圖：工藝中心提供）

由台灣工藝中心主辦的「工藝遶境」，農曆春節後前進到第5境：文化古城台南，以「風格」為展覽主題，即日起至3月23日於台南生活美學館展出。工藝中心主任陳殿禮指出，府城台南因其深厚的歷史底蘊，孕育極具特色的傳統工藝，從昔日商賈仕紳與百姓為求平安順遂而興修廟宇，發展出完整且深厚的工藝能量，在人文與美學底蘊薰陶下，台南工藝獨具風格，成為府城的文化名片。台南廟宇與傳統建築中蘊藏的工藝，長期映照出這座城市的民間信仰與藝術精神，從粧佛、神明帽、神明衣，到華麗的彩繪、刺繡、剪粘、大小木作及鑿花等精湛技藝，皆為匠人們在虔敬的信仰中精雕細琢、淬鍊而成，不僅展現無與倫比的細膩與壯麗，也成為台南文化與神性的象徵。

此次展出工藝中心典藏品及工藝大師的精湛作品，包含多位國家工藝成就獎及人間國寶得主，如蘇世雄、陳啟村、葉經義、林洸沂及粧佛工藝林貞鐃等大師作品，完整呈現台灣傳統工藝的技藝與脈絡；同時，邀請新世代工藝創作者，以當代設計語彙詮釋傳統工藝，展現工藝技法與現代美學的交融，探索創新工藝的無限可能，讓觀者感受台南工藝的傳承與變革，開啟傳統技藝與現代設計的對話。詳詢工藝中心官網與臉書。（文：記者董柏廷）

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