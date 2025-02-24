自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 李秉朔／湖水綠之亂

2025/02/24 05:30

圖◎太陽臉圖◎太陽臉

◎李秉朔 圖◎太陽臉

假若有外星人類學家造訪地球，想多了解台灣人，我會建議他先上購物平台做足功課，起碼從一星負評研讀到五星好評，看大數據如何實話實說。

從前無知的我常對親朋好友「阿桑說教」：賣家往往本末倒置，不去改善貨物和服務品質，而是透過奉送小禮物換取消費者對劣質商品的包容。但眾多五星評論打腫我的臉：「雖然東西很粗糙，還是謝謝賣家送我小禮物，以後會在回購。」賣家當然不介意財神爺的錯別字：「歡迎在來我的賣場逛逛唷！」

我和他們不一樣，我絕不會受到小禮物的蠱惑。除非……跟詐騙集團沒兩樣的賣家某次在氣泡袋角落塞入一枚藍色的葉片，葉脈具體而微，一抹藍光在其間流竄。這是幻覺嗎？一閃神她隨即回復成平凡無奇的灰色石頭。我在震驚之餘根本無暇感謝賣家，匆匆拜過Google大神便帶著恨意繼續與賣家交易（是誰說這輩子已實現石頭自由，可以安心告別賣場了呢）。砸斷我理智線的石頭俗稱「拉長石」：產地位於加拿大拉布拉多地區的長石，產量極大，廉價到毋須灌膠造假。在這個光影不斷追逐嬉戲的小宇宙中，沒有曖曖內含光這回事，商品關鍵字無不特別註明「強光」、「滿光」，沒貼上述標籤的則掃進特價區。機靈的賣家甚至負隅頑抗，給了一面亮晶晶、另一面色澤黯淡的石頭「微雙面」的名號。想到人類用價格將大自然分門別類，我覺得可恥，卻為了石頭發光的奇蹟滿心喜悅，又因遍尋不著合適的形容詞表達感激之情而羞憤不已。幸好其他買家多有類似困擾，畢竟面對比太平洋深邃百倍的藍，吾人只能不知所措，藉由評論給星描述爹親娘親不如賣家親的狂熱狀態。

網購平台演算法顯示我的同胞極度務實，但凡石頭皆有功效：藍光拉長石負責提升創造力，同時強化意志力，協助人們克服各種困難。嗯，克服購買欲除外，我只好購入更多拉長石積極自助。很快的，這些石頭寶包開始乞丐趕廟公（如此恬不知恥的暱稱揭示了史詩級悲劇），桌上的書本紛紛被排擠到一旁堆成靈骨塔，石頭寶包從七星陣繁衍成大片汪洋，晨昏深夜以不同的方式閃閃發亮。我採取最奢侈的手段縱欲，成天凝視整桌石頭放空，小心翼翼撈起依體積大小、方圓程度排列的石頭寶包，逐一檢視她們擁有的光采，訝異於瞬間閃現的異色，徹底擺脫周朝賢臣針對君王玩物喪志的警告。或者行經書桌時，突然半蹲，從某個角度意外瞥見方形石牌迎向日頭折射出三道圓弧，綻放彩虹光芒，頓時血壓飆破180，心血管遭受劇烈衝擊，癱坐喘息心有餘悸。偶爾良知會前來干擾，提醒我民間故事中某男子請假在家盯著一只碗瞧，荒唐行徑終至激怒疲於操持家務的太太，把碗摔碎一地。我的家人也會因此爆炸嗎？母親大人知道萬一她和石頭寶包同時掉進水裡，我不打算先救她嗎（我怎麼可能任由石頭寶包掉進水裡）？

於是我創設了「純真石頭博物館」，在案頭張貼公告：「進入書桌方圓一公尺內者，需購買49元門票，可使用護眼檯燈無限時賞玩所有石頭寶包。請留意，摔傷石頭者當場擊斃！若需本人專業（？）導覽，請加購99元加值型貴賓券。本館少數拉長石具特殊星空、葉狀光澤，選購普通門票者難憑一己之力看見。另外，歡迎購買貴賓券的行家自由提問，館長將知無不言，但謝絕詢價！」天下沒有白收的門票，智商超過157的母親大人拿出百元鈔發問：「為什麼綠色的石頭需要重複買這麼多個？」

因為買不到的最美。當年身為門外漢的我沉迷於演算法送來面前的各種藍色石頭，某位賣家拍攝的商品影片決定了我的命運。經仔細拋光的湖水綠方牌在緩緩轉動的過程中，逐漸背光轉變成灰色，猶如一座城市漸次熄燈，也像落日令人難以察覺便奪去了白天的爽朗。光明消失前的百分之一秒，石頭仍亮著，我遍尋不著綠與灰之間的縫隙。遭遇任何挫折向來果斷逃避的我，為湖水綠石頭殺紅眼，別無選擇開啟地獄之門，打破所有原則逢綠便買，方形、三角形、扇形、卵形、打洞破相的全數入列，然而光澤遠不及無緣的湖水綠方牌深沉優雅。荒誕不經的追求導致一貧如洗後，我腦袋內建的諮商心理師出手搭救，下載影片每天催眠十餘次，不料減敏治療變成臥薪嘗膽，遲遲無法刪除影片，留下病根時時發作。心魔帶來的莫大苦痛沒敢說出口，我慶幸家人對自己的收藏幾乎一無所知，否則他們得知售價只會頓起殺機；以多報少則會讓他們誤判形勢，在盛怒下鑄成不可逆的災難。

「你是不是有囤積症？」「你都不理財，老了要怎麼辦？」「你到底想要什麼？」恁爸不是神燈精靈啊母親大人！我想要什麼？湖水綠是一種性質嗎？屬於石頭嗎？其實我三歲那年你帶我去刻印店，我看著櫥櫃中的偽水晶章、牛角章、紫檀木章，年幼的我已經隱約知道選擇困難是何等禍害，我刻意擋下這場水患長達數十年了。兩顆石頭寶包七五折再加上百元折價券並在免運日下單，我已經盡力了。平時痛罵肥皂劇對白不自然的我最後竟流暢回答：「我要的是石頭轉動某個瞬間，從綠色逐漸轉為灰色時模糊難辨的一刻。」「你知道嗎，你是惡婆婆。」

某天午後我經過書桌，一面慘遭打洞的方牌忽然閃現「正確」的顏色，與影片中無緣的湖水綠寶包百分之百相符，等等，我轉過身，打洞的不算數。我是惡婆婆，我是好龍的葉公，被龍嚇壞。但湖水綠之亂終於被平定了。話不要說那麼滿，這場內亂至少暫時進入緩解期，取而代之的是孔雀石、青金石、藍螢石、大黃蜂碧玉，還有號稱上帝油彩的彼得石。購物車或許是世上最安全的所在，一枚湖水綠石頭安置裡頭已超過兩年。即使賣家將她命名為雙子星，宣稱湖水綠那面強到爆光，我依舊不為所動。可是，為什麼她還等在購物車裡呢？？？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應