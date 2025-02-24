自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．極短篇】 鄭聿／書展

2025/02/24 05:30

◎鄭聿◎鄭聿

◎鄭聿

他打開沉重的兩層提袋，興奮地盤點從書展買回來的戰利品，但有兩本很陌生。誰不小心搞錯了嗎？一本很新，有紙剛被裁切出廠的味道，另一本是改版的精裝書，書背沾了一些暗紅色汙漬──不是吧這間出版社也太不用心，居然把髒掉的書擺出來賣。明天拿去退換？不對，今天是書展最後一天，所以他才下手那麼重。不對，這本根本不是他買的。由於某種好奇或想回本的心態，他翻開第一頁。那是一本警察推理小說，他一口氣讀了三分之一都還沒死人，卻意外懸疑精采。好會選書啊。他簡直在稱讚自己。

一抬頭，電視正在報導一件疑似他殺的命案，地點就在書展。真可怕。幸好不關他的事。他瞧了瞧那本髒書，愈看愈覺得那個暗紅色近似血跡。應該不關他的事吧……說他殺，表示可能有凶器。他轉了幾家新聞台，又用手機查詢相關消息，綜合整理出更多細節：在廁間的被害者是閉館後才被發現，後腦遭錐狀物重擊，失血過多送醫不治，考量現場找不到凶器，判斷或許已被帶離場外。

沒提凶器是什麼。暗紅色汙漬對著他眨眼，隱隱約約泛現血光，彷彿在催促他：

報警。

把書當凶器，隨機丟給陌生人攜帶出去，他不得不佩服這個策略很聰明。不過書是何時丟進去的？他記得袋子曾離身兩次，一次上廁所，暫置洗手台旁。另一次在某間出版集團的攤位抱了太多本，他請工讀生將較小的提袋，裝入更大的。

那個工讀生動了手腳嗎？對了，還有一本。比起髒書，這本看起來乾淨清白宛如新生兒，內容在談論不同國家的貧富差距，與圖利部分特權之間的關係。好硬的主題。拿它去砸人還差不多。他笑了笑，又立刻僵住。有人死了。

難道兩本都是凶手的？放進凶器他尚能理解，但放新書的用意令人困惑。是基於嫁禍的愧疚，贈書來贖罪？還是真心推廣閱讀？他感到前所未有的私密感，像是被迫報名了凶手主辦的兩人讀書會。他又想到一個問題：凶器那本的血跡會不會太少？不可能是拿好幾本臨時組套合擊，再分送給別人吧？被背叛的情緒來得很快。讀書會這下子不知道會有幾人參加。也不知道其他書單是哪些。太複雜了。一定是剛剛讀推理小說的緣故，腦袋已經胡思亂想──

所以，到底要不要報警？他看著早已沾滿了他指紋的兩本書，而其中一本還沒讀完。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應