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【自由副刊．愛讀書】 《你在暗中守護我》
《你在暗中守護我》 翁禎翊著，遠流出版
翁禎翊著，遠流出版
「這是一本像芙莉蓮一樣的書。」翁禎翊（1995-）這樣形容此作。從《行星燦爛的時候》到《你在暗中守護我》，喜愛棒球的少年轉入法律系、進了研究所，由台下學生轉為台上助教，由學習司法官成為刑事庭法官；海洋調香不再，KTV包廂翻新，有仍如當年嚮往的朋友，也有走上陌路的人。由於職稱關係，職場上獲得「不平等」禮遇，他更有自覺省思理想大人的模樣：「傾聽」，及其比較級「理解」，到最高級的「保護」。是遇見許多「恆星一樣的大人」，行星少年穩固了內核，看見受刑人的科技時差，同理一個遠處的人，聽審判長耐心回答學生，讓被告衝上前問為什麼這麼為他們著想，在經歷匿名騷擾恐嚇後，仍持續寫散文。那是勇者的教養。不只錨定法袍下的一顆心，他也將自身的明亮溫暖「帶往此後每一個天亮」。（糯米）
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