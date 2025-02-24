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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．讀者迴響】亂不亂 干卿底事

2025/02/24 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／apple

拜讀1月20日家庭版〈亂亂之美 家的感覺〉文章，對於作者提到的內容心有戚戚焉，甚至頗有感觸呢 ！

文章中提到逛展覽意外邂逅了藝術家亂而美的創作，讓她與先生彼此默契地會心一笑。一直也以為宇宙中並非一切都要依照世俗標準，井然有序、一成不變的不亂，才稱之為美。有時跳脫框架，也有自成一格的美，令人感到意外驚喜的美。

以前職場上，偶有幾次見識到一、兩位男同事的辦公桌，對於辦公桌桌面空無一物、公文擺放、文具歸位、抽屜收納……有條不紊像毫無動過痕跡，彰顯出的那種細膩功夫，讓我相當詫異，印象深刻。曾想過此人不是嚴以律己，就是龜毛難搞？

親戚中有人家裡一塵不染，非常整齊、乾淨，也沒有多餘的東西，也就是她認定的不亂吧。觀察過她家的電鍋，內外無比清潔，對比自家，完全不是一個等級；廁所甚至堪比五星級，女兒都不願意同學使用她家廁所，因為有位極機車的媽媽。她甚至懷疑自己有強迫症。我想屬性不同的人，若和她住一起，應該會相當累。

近期有位離婚的女明星，提到與前夫離婚的理由之一是價值觀不同。她說前夫對生活秩序有高要求，喜歡如樣品屋般整潔，隨性擺放物品的她，常與之產生摩擦…… 對於婚姻，她不是沒有溝通、協調、包容，兩人也努力過，最後卻還是在無法克服彼此差異下分道揚鑣。

前面提到的例子都是不允許旁人亂，亂了就覺礙眼、不舒服，不開心。但何謂亂？尺度在哪？我們家是自己區域（房間）自己看得過去，能接受就可以；公共區域（客廳、廚房、廁所）大家沒意見便行。如同作者文章所說不會影響、阻擾生活便好，就算家裡亂而不美，也沒太大關係（美的標準事實上很主觀），畢竟那是家裡的一種氛圍。而每個人習慣、個性不同，要另個人全依照自己意思去做，那就沒意思了！如作者提到某位老師外表光鮮亮麗，家裡卻一團糟，就算「金玉其外，敗絮其中」，也不用沒住在同一個屋簷下的人來指手畫腳，那只是干卿底事的惹人厭罷了。

關於「亂」，看不順眼，需改變的是自己，而非別人。不允許自己亂，但不必要求別人遵照你的標準，你的標準只是自己的標準，不是別人的標準。只要不誇張、離譜，連自己都嫌困擾、麻煩的亂，又何妨。更何況每個人所擅長、強項不同，只是這裡亂，其他地方也許優秀、卓越得很呢！

亂，有時或許也是辛勤工作的現代人，在生活夾縫中的一種小小平衡吧！

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