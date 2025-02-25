台南藝術博覽會3月登場 館際聯盟打造藝文之旅

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢（中）攜手南市文化局揭曉2025台南藝術博覽會亮點。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇、董柏廷／綜合報導〕由中華民國畫廊協會攜手台南市文化局主辦的「2025台南藝術博覽會」將於3月13日至16日在台南晶英酒店登場。今年共計有45家畫廊參展，其中7家為海外畫廊，更首度迎來國內外品牌展，並串聯美術館與在地特色店家，打造春季最具藝文氣息的旅行提案。

2025台南藝術博覽會將於3月13日至16日在台南晶英酒店登場。（中華民國畫廊協會提供）

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢在昨（24）日的宣告記者會中表示，今年參展的海外畫廊增至7家，顯示出台南藝博更加受到國際關注；此外，台灣曙畫廊、大綱藝術空間、雷相畫廊，日本Gallery KITAI、LWArt、JILL D’ART GALLERY，以及韓國COLLAST、Gallery White Birch等8家畫廊為首次加入，展現台灣藝術市場的持續活力與開放性。

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陳菁螢指出，台南新藝獎每年從獲獎者中選出3位藝術家參與台南藝博，讓新銳創作者與畫廊合作，今年媒合名單為索卡藝術與李盈蓁、弎畫廊與張芸家、絕對空間與翁榛羚。文化局也將協助建構「美學教育空間」，讓親子在參觀後即時運用靈感創作。

此外，主辦單位亦同步攜手南部13家館際聯盟，包括南美館、高美館、嘉美館、臺東美術館、台南生活美學館、台東生活美學館、蕭壠文化園區、成功大學藝術中心、雲林科大圖資處藝術中心、奇美博物館、金馬賓館當代美術館、大新美術館、正修科大文物修護研究中心等，串聯美術館與在地特色店家，打造春季藝文旅行提案，從展場出發，穿梭於古都巷弄之間，感受藝術、歷史與現代生活的交融。

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