【家庭plus．親子會客室】彆扭青春期

圖／達志影像

文／陳映

「厚，爸比早上真的很不給我面子耶！」女兒氣呼呼地說，「他在校門口那麼大聲說『寶貝女兒，我愛妳』之類很肉麻的話，旁邊那麼多人都聽到了啦！」

孩子的爸從外地休假回來，想要把握難得的父女相處時光，於是主動提議要送女兒上學。爸爸本人非常欣慰地目送愛女進校門，還拍了照片做紀念。

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但是孩子很顯然地並沒有接收到這段溫馨電波，待放學見到我，立刻不滿地投訴。從一早憋到現在都還沒忘記，看來是十分在意爸爸的「愛女宣言」。「沒關係啦，他們又不認識妳，而且他們說不定很羨慕爸爸這麼愛妳耶。」我試著開導她。「他們聽到聲音，轉過來看我，就會記得我，以後就知道我是誰了啊！」

女兒的顧慮完全是杞人憂天，誰沒事會特地去記得人海中的一個小不點？對於已走過人生多少風浪、臉皮厚到長繭的我們來說，這只是小事。但是站在邁入青春期的孩子立場去看，在群體中過於突出、表現像個異類，卻是天大的糗事。

孩子進入青春期，快速發育的不只是外在的生理特徵，內在的自我意識也漸漸萌芽。他們開始在意自己在別人眼中看起來是什麼樣子、在意師長對他們的態度，在意同儕對他們的評價，極力想要表現出自己期望的那個樣子，也就是所謂的「人設」。

因此對我家小女來說，爸爸在同儕面前大聲說愛她，無疑是在破壞她平常努力維持的理性、穩重形象，顯得她像個賴在父母身邊撒嬌的小女孩，難怪她會如此懊惱。

孩子還是愛我們的，只是父母已經不是她的全世界，她開始需要自己的空間，在這個小空間裡，她會慢慢長成那個她想要的「自己」。而我們該做的，就是尊重孩子的主體性，持續用愛灌注這棵小樹苗，陪伴她穩定成長。

「寶貝我愛妳，下午見。」我用只有我們兩人聽得見的音量說。女兒「嗯」了一聲，微笑著，踏著神采奕奕的步伐走進校園。

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