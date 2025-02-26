創價「蕭勤90紀念展」登場 展現宏觀創作宇宙

蕭勤〈心元〉（左），壓克力彩、畫布，160 X115 公分，2008；蕭勤〈勝利之能〉（右），壓克力彩、畫布，160 X130 公分，2010。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家蕭勤2023年逝世後，蕭勤基金會隔年3月將逾百幅蕭勤作品捐贈給創價美術館，歷經梳理創作脈絡與生命歷程後，創價美術館精選典藏品，舉辦「宇宙能量—蕭勤90紀念展」，即日起至5月9日在創價美術館至善館登場。

蕭勤作品融合西方「天文宇宙觀」以及東方哲學的「禪」與「氣」，並對於探討藝術的精神性有濃厚興趣。

（記者董柏廷攝）

蕭勤生前對哲理與玄學抱持濃厚興趣，包括道家、禪宗、印度曼陀羅等東方哲學，及宗教、外星宇宙等超自然事物，都是他創作的主題。展覽分為「萬象之初」、「浩瀚無垠」、「生命真諦」與「精神力量」4主題，除精選典藏品展出，更加入蕭勤基金會特別出借的經典畫作與陶瓷，以關照藝術家生命歷程為軸線，展現其宏觀創作宇宙及藝術實踐的多面向度。

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展覽入口處，以〈流星〉揭開序幕，象徵自稱「宇宙人」蕭勤的登場。蕭勤曾毛遂自薦寫信給美國NASA總部，申請做第一個上太空的藝術家，最終雖然未能如願親身感受太空的浩瀚，但對宇宙的熱愛卻從未熄滅，更將此情懷融合老莊學說中對天地、自然的尊敬態度，化作色彩，以畫筆描繪心中那片宇宙的壯闊。作品〈勝利之能〉畫中可見彗星漫遊星空之際，拖曳著瑰麗的焰尾，在深邃的藍色宇宙中疾馳，閃耀光芒，展現蕭勤獨具個人風格的宇宙觀。

蕭勤的創作，不只局限於繪畫，其銅塑作品〈輝〉，造型簡潔，立體結構中線條展現的律動感、視覺與觸覺交融產生的肌理質感，為觀者創造無止境的想像。

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