自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

創價「蕭勤90紀念展」登場 展現宏觀創作宇宙

2025/02/26 05:30

蕭勤〈心元〉（左），壓克力彩、畫布，160 X115 公分，2008；蕭勤〈勝利之能〉（右），壓克力彩、畫布，160 X130 公分，2010。（記者董柏廷攝）蕭勤〈心元〉（左），壓克力彩、畫布，160 X115 公分，2008；蕭勤〈勝利之能〉（右），壓克力彩、畫布，160 X130 公分，2010。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕藝術家蕭勤2023年逝世後，蕭勤基金會隔年3月將逾百幅蕭勤作品捐贈給創價美術館，歷經梳理創作脈絡與生命歷程後，創價美術館精選典藏品，舉辦「宇宙能量—蕭勤90紀念展」，即日起至5月9日在創價美術館至善館登場。

創價「蕭勤90紀念展」登場 展現宏觀創作宇宙蕭勤作品融合西方「天文宇宙觀」以及東方哲學的「禪」與「氣」，並對於探討藝術的精神性有濃厚興趣。
（記者董柏廷攝）

蕭勤生前對哲理與玄學抱持濃厚興趣，包括道家、禪宗、印度曼陀羅等東方哲學，及宗教、外星宇宙等超自然事物，都是他創作的主題。展覽分為「萬象之初」、「浩瀚無垠」、「生命真諦」與「精神力量」4主題，除精選典藏品展出，更加入蕭勤基金會特別出借的經典畫作與陶瓷，以關照藝術家生命歷程為軸線，展現其宏觀創作宇宙及藝術實踐的多面向度。

展覽入口處，以〈流星〉揭開序幕，象徵自稱「宇宙人」蕭勤的登場。蕭勤曾毛遂自薦寫信給美國NASA總部，申請做第一個上太空的藝術家，最終雖然未能如願親身感受太空的浩瀚，但對宇宙的熱愛卻從未熄滅，更將此情懷融合老莊學說中對天地、自然的尊敬態度，化作色彩，以畫筆描繪心中那片宇宙的壯闊。作品〈勝利之能〉畫中可見彗星漫遊星空之際，拖曳著瑰麗的焰尾，在深邃的藍色宇宙中疾馳，閃耀光芒，展現蕭勤獨具個人風格的宇宙觀。

蕭勤的創作，不只局限於繪畫，其銅塑作品〈輝〉，造型簡潔，立體結構中線條展現的律動感、視覺與觸覺交融產生的肌理質感，為觀者創造無止境的想像。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應