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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．職場多瑙河】非戰之罪 只是找藉口

2025/02/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／ 蕭福松

人在遭遇挫折失敗、失意落魄的時候，最易產生憤懣不滿、怨天尤人的情緒，怨這個怪那個，不是老天不賞臉，就是有人故意作梗，反正，千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒錯。

歷史上最典型的案例，當屬楚漢相爭時，項羽被韓信大軍圍困在垓下，之後突圍至烏江畔。船家要渡他過江，項羽自認無臉見江東父老，婉拒船家好意，拔劍自刎前，仰天長嘆：「非戰之罪，天亡我也！」項羽不認為自己不會打仗，而是老天不成全他。

「非戰之罪」實際上就是一種卸責心理，意思是並非我能力不好、不會打仗，而是因為種種的原因。人有「非戰之罪」的心理其實很正常，無非是想把失敗的責任歸咎於外部因素，如此一來，可減輕內心的不安和自責感，就不會讓自己一直處於「悔恨愧疚」、「自怨自艾」的情境中。

小賴感覺主管最近似乎老找他麻煩，不是指責他報表數字不對，就是罵他公文打錯字。小賴覺得很冤枉，他準時上班，工作也很認真，數字弄錯是一時眼花，公文打錯字，「公假」變「公祭」，是注音ㄚ沒跳出來，是電腦問題，他又不是故意的。

他覺得應該是快年底了，主管不想給他考績甲等，所以故意找碴。然而，小賴沒察覺到的是，他雖然準時上班，工作卻經常丟三落四，平時也一副心不在焉、神經少一條樣子。

人最大的盲點，就是看不到自己的「缺點」，總以為自己最好、最優秀、最認真的，卻沒看到自己的「不足之處」。一遇到挫敗或指責，出於防衛本能，忙不迭地找理由，把責任往外推，就像考試作弊的學生，不認為作弊是不對的，反牽拖老師題目出太難，要不就是運氣不好，有讀的沒出，沒讀的偏出。

生活、工作甚至愛情，不可能樣樣都能稱心如意，總會有失意、失敗、失望的時候，明事理的人會透過省思，檢討自己的不是，改正自己的缺點，設法扭轉劣勢；不明事理的人則怪出身不好沒背景、命運多舛、時運不濟、老闆沒眼光、小人多……怪東怪西，就是沒怪自己。

一名頂大畢業生至大企業應徵工作，面試當天他穿著T恤、破洞牛仔褲，鬍子也沒刮，面談時，他侃侃而談充滿自信。但他沒被錄取，覺得很意外，以他名校光環加上在校優異成績，不可能不錄取，懷疑甄選不公。他提出異議，人事部經理回覆他：「我們要的是工作夥伴，不是個人英雄。」

有些人條件好能力強，但恃才傲物、目中無人，既不謙虛也不知輕重，注定只能活在自己的世界裡。「人貴自知」，必須承認自己的不完美，也會有失慮犯錯的時候，重要的是，在遇到挫折失敗時，能坦然面對，懂得虛心檢討，而不是把過錯、責任推給別人，尤其不要拿「非戰之罪」當卸責、文過飾非的藉口。

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