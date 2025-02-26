自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．書與人】 你將成為被默許的違建 － 黃裕邦談《微賤》

2025/02/26 05:30

香港詩人黃裕邦。（Kris Kang攝影）香港詩人黃裕邦。（Kris Kang攝影）

專訪◎孫梓評 圖片提供◎黃裕邦

《微賤》原為英文詩，由陳柏煜和黃裕邦共同翻譯。《微賤》原為英文詩，由陳柏煜和黃裕邦共同翻譯。

巷子盡頭，咖啡店外小公園，提早抵達的黃裕邦背影在那兒，一支菸的時間。香港成長，英文寫詩，他對台北並不陌生。新作《微賤》甚至寫了台北101和龍山寺；林柏宏和唐綺陽。「是的，我從來都沒寫過香港的地標。」因為讀過許多白人寫香港的英文詩，潛意識中，提醒自己不要輕易落入觀光客視角；身為台灣遊客，就沒這層顧慮，「當然也可能，近幾年發生比較有情感的故事，在台灣比較多。」

黃裕邦手稿。黃裕邦手稿。

／一本習以違常的建築／

黃裕邦推薦可與詩集搭配服用的音樂三種：林家謙專輯《隱形色》展現粵語歌衍譯為華語歌的有趣路徑；湯令山單曲〈國際孤獨等級〉就像詩集中那些最emo的時刻；坂本龍一電影配樂《怪物》，當〈Aqua〉第一個琴鍵敲落，他的眼淚也來了。黃裕邦推薦可與詩集搭配服用的音樂三種：林家謙專輯《隱形色》展現粵語歌衍譯為華語歌的有趣路徑；湯令山單曲〈國際孤獨等級〉就像詩集中那些最emo的時刻；坂本龍一電影配樂《怪物》，當〈Aqua〉第一個琴鍵敲落，他的眼淚也來了。

2016年黃裕邦以英語詩集《Crevasse》（後有《天裂》中譯本）獲美國浪達文學獎男同志詩歌組首獎。2020年出版《BESIEGE ME》，卻未有中譯本，他與善寫能譯的陳柏煜合作，由作者隨意挑選文本，譯者接招，初譯版本成形，作者再進行揉捏，甚至修改原詩，往返數次，過程中，譯者慢慢琢磨出作者偏好的選字口味，「他做一個翻譯者的角色做得很完美」，這是作者的評價。或也加入從未發表新作，費時四、五年，才有目錄，《微賤》如果是建築，大抵就是這樣迂迴蓋成的：它確實是一本翻譯詩集，又不是傳統意義上的那種，彼此有著非常細膩的協力與分工。

2022年開始沒多久，黃裕邦在香港租了一小空間，常常會躲在裡面創作。有時候陽光曬進來，在白牆上會看到另一扇窗。2022年開始沒多久，黃裕邦在香港租了一小空間，常常會躲在裡面創作。有時候陽光曬進來，在白牆上會看到另一扇窗。

《微賤》所寫，囊括網路文化，中年焦慮，身體欲望，民俗信仰，除了自身，書寫對象亦涵蓋父親，母親，小狗，前男友，外籍移工，且涉及不少其他同志藝術家作品，「我爸教育程度沒有很高，小時候就在藥局工作，所以家裡總是有各種藥，2015年他生病住院，是我第一次見到他變得很脆弱，那樣大的反差，讓我感覺到我要寫他。」與華語同志文學中的「孽子」傳統不同，「他從來沒有要求我應該是什麼。」由於家人關係緊密，穩定交往的對象也可以帶回家一起晚餐。「寫完我爸，應該寫我媽，問題來了，怎麼寫？那時無論香港，我，小狗，我媽的狀態都不好，所以寫我媽的那首〈龐雜〉呈現某種『一塌糊塗』，當時確實如此。」

黃裕邦小小的香港房間有一個凌亂的書架，這是其中一層。黃裕邦小小的香港房間有一個凌亂的書架，這是其中一層。

從《天裂》至《微賤》，「我從來沒有預期『我要寫一本怎樣的書』，而是把這幾年間的創作搜集。」若有讀者驚訝那書名之強烈，不過是「無答案」的誠實心境。

《微賤》詩集內頁穿插多幀由黃裕邦創作的《Grief Sonnet》連作。《微賤》詩集內頁穿插多幀由黃裕邦創作的《Grief Sonnet》連作。

／有時偷拆一點，有時偷蓋一點／

愛荷華駐村後，黃裕邦去了紐約，終於探訪了The Drawing Center，適逢KAWS策畫的展覽。愛荷華駐村後，黃裕邦去了紐約，終於探訪了The Drawing Center，適逢KAWS策畫的展覽。

黃裕邦曾試寫小說未果，但多首詩作非常鮮明有著「敘事」感，並藉此使其詩歌特質中的幽默與譏誚盡顯。他曾把James Schuyler寫給Frank O’Hara的書信刪成〈蘇亦勒俳句〉，此次又將Andrew Holleran描繪愛滋倖存者的長篇《Grief》變成一首漂亮的敘事長詩。我好奇，「剪」與「接」和憑空創造的不同樂趣各是什麼？「創作時我在兩個模式中轉換：寫完『無中生有』的詩，我喜歡跳到『有中生有』，進行比較實驗性的創作，比如刪掉。」

但其實駐村時很多時間，都是躲在房間內耍廢、或找靈感。但其實駐村時很多時間，都是躲在房間內耍廢、或找靈感。

文本挑選是隨機的。《Grief》是他在大學任教辦公室內，等待授課空檔，隨手抽出的一本書。「刪了兩頁之後，突然覺得，好像有東西要發生。」才把整本小說複印，展開刪除工程。「刪，確實是滿難的。你要挑，同時你要不挑。那過程很像在花店裡挑花，你不可以靠得太近，要是試圖去懂每個字，根本刪不掉。得保持一個距離，進入英語的文化裡面，找出人物，事件，地點，時間，就算中間有一些比較抒情的段落，也不能忘記回到故事，彷彿一次潛意識的操作。」刪完之後很久沒碰那個內容，「兩、三年後想到好像有這件事，找出筆記，就把它做完。」有中生有之道，除了「刪除」，還包括「改寫」、「引用」、「對話」。

2024年黃裕邦前往愛荷華駐村，每一位作家的指定動作就是在書店裡舉辦朗讀會。2024年黃裕邦前往愛荷華駐村，每一位作家的指定動作就是在書店裡舉辦朗讀會。

我也留意到，自《天裂》起，黃裕邦的詩常有特殊形狀與費心結構，比如〈New Balance〉，「小狗走了之後，等了很久，才知道怎麼去寫，或有內容去寫。那時讀了Anne Carson的《Red Doc˃》，那本的每首詩都在一個無形框框裡，我就學她，但投出去沒有人要。奇怪。我重看，沒問題啊；又重看，沒問題啊。人家不要？不認命，要不要改一下？我拿走那個框框，重新找到五行一個單位的pattern，不斷重複這個pattern，出現很多空白，有詩裡沒說的東西。」神祕的是，這個結構，卻形成可以跨行閱讀的效果。就像另首原錄於《BESIEGE ME》書末，一封寫給被圍困的香港的「道歉信」，城市所面臨的種種，拔掉題目後，轉為《微賤》開場，竟「變成一首很gay的詩」，且透過排版，形成兩頁之間，平行句子可以互文的狀態。

黃裕邦在紐約看Richard Serra的展覽。黃裕邦在紐約看Richard Serra的展覽。

／藏在違建裡的違建／

近幾次旅遊，黃裕邦都會準備一部半格底片機，隨手拍。近幾次旅遊，黃裕邦都會準備一部半格底片機，隨手拍。

《微賤》由甫獲金蝶獎的吳睿哲擔綱裝幀，透明包膜貼有黃裕邦刷成黑白的肖像，脫褪之後，淡黃色表紙上是簡潔圓點與線條，搭成幾何家屋。裸背線裝，詩與詩中間藏著近三十幅名為《Grief Sonnet》的連作。近年黃裕邦也嘗試畫圖，「我沒受過正統視覺藝術訓練，畫圖時一定要把自己的語言放在紙上才開始。」從斑駁的詩的片段出發，複合材質，塗以顏色，復又抹拭，畫面上出現彷彿墨痕、血漬、刮線、暈染的圖形。若由封底翻開，兩頁近乎全黑卡紙隱約可見模糊手寫字和斷續的白，「那時常被退稿，我就謄上美國編輯的制式退稿信。」黑紙原是複印紙，「我覺得複印紙很可愛很美，白線來自水彩混合潤滑劑，我在queer他們拒絕我的東西。」

近幾次旅遊，黃裕邦都會準備一部半格底片機，隨手拍。近幾次旅遊，黃裕邦都會準備一部半格底片機，隨手拍。

另一幢違建，被吳睿哲做成一張大海報：詩集出版前收羅來自網路陌生人的慈悲或汙衊，取消題目和作者，字為單位，看似變得小而微賤，當線條彼此連接，畫面上卻組成一棟有煙囪的薄薄屋子。這行動名為「你將成為被默許的違建」，讓我想起書中一組原名Dark Adaptation、譯為〈暗本〉的詩，是黃裕邦為2018年古根漢美術館「單手拍掌」特展而寫。幾首連作，自粵語歌發萌，虛擬並對話一個2052年的香港。「Dark Adaptation有兩層意思，一是當整個城市進入一種比較黑暗的狀態，你要習慣；同時也是當你身處一個很亮很光的空間，突然關燈，你會看到一些殘影在眼睛裡面，需要幾秒鐘時間適應。」黑暗適應，或也是整本《微賤》基調：戀人成前度，父病，母親憂鬱，小狗離世，香港改變，這些詩既是身處黑暗所寫的版本，也像暗網中，期待被知情者之手撈捕起來的呼喊。

所幸，「宏大敘事」常常並非同志心之所向――有人戮力打造「假城鎮」，有人偏愛「地下室錄音」，有人則以被自己默許的微賤之姿，扎根，茁壯，度過黑暗。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應