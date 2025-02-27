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【藝術文化】桃美館公布2025年度計畫 國際兒童藝術展及女性書藝展成亮點

2025/02/27 05:30

桃美館將與新加坡國家美術館合作推出「國際兒童藝術展」。（新加坡國家美術館提供）桃美館將與新加坡國家美術館合作推出「國際兒童藝術展」。（新加坡國家美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館發布2025年展覽計畫，包含4檔國際專題展及館內策畫展。其中，首次與新加坡國家美術館（National Gallery Singapore）合作的「國際兒童藝術展」，及台灣首次以女性書藝研究為專題的「自由自在—台灣當代女性書藝展」將分別於6月以及9月登場。

桃美館預計今年將推出4檔國際專題展，目前「新建人行連通空橋工程」施工中。（桃美館提供）桃美館預計今年將推出4檔國際專題展，目前「新建人行連通空橋工程」施工中。（桃美館提供）

桃美館表示，此次首次與新加坡國家美術館攜手合作國際兒童藝術特展，將由新加坡國家美術館館學習與推廣副總監Annabelle TAN、學前教育助理總監Elaine CHAN、學習與推廣助理總監WANG Tingting等3位教育策展人，與桃美館機構策展人組成策展團隊，共同策畫國際兒童藝術展。桃美館代理館長張至敏指出，本展邀請台灣與新加坡兩地藝術家以「自然」為主題，針對兒童及家庭觀眾全新發想創作兒童藝術作品，藉此邀請兒童重新認識及探索生活周遭的自然世界，進而深化兒童對於自然永續、生態保育、環境保護等重要價值的認識與理解。

橫山書法藝術館則將於3月22日舉辦「朱振南書藝展」，此外，也將邀請台大藝術史研究所教授盧慧紋擔任策展人，舉辦首次以女性書藝研究為主題的「自由自在—台灣當代女性書藝展」，此展將爬梳台灣女性的書法藝術，為台灣書藝研究史補白，匯聚台灣與中、日、韓及歐美地區共計9個國家、56組不同世代的女性書藝家參與，其中更推出13組委託新作，重新審視台灣當代女性書藝家在書法領域中的歷史與現狀，不僅促進跨區域女性視野對話，也將推動性別議題在書法藝術領域的討論。

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