【家庭plus．婚姻研究院】另類因禍得福

圖／達志影像

文／平也涼

低溫特報的那一天，晚上我準備洗洗睡時，邊接冷水邊洗臉，水流了大半天卻遲遲沒有轉成熱水。察覺不對勁，我趕緊披上浴袍到頂樓查看。

調了熱水器的溫度旋鈕、更換了新電池，甚至還不知所為地敲了又敲，熱水器卻始終不為所動，沒有任何點著火的反應。

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哭喪著臉下樓跟老公報告「災情」，我又焦急又哀怨，怎麼偏偏挑這個時候出問題？三更半夜又冷得要命，該如何是好？老公倒是淡定：「那也沒辦法了，明天白天再打電話找人修理吧！」最後情非得已的應變之道是就近找了間汽車旅館「花錢消災」，休息兩小時純洗澡。

回家途中，我突然「福至心靈」，往事瞬間湧上心頭，問起老公：「剛剛熱水器壞了，我有對你發脾氣嗎？」滿頭問號的老公說：「熱水器壞了，為什麼要對我發脾氣？」「對啊！那上次你洗澡，熱水器出問題，為什麼你就大發雷霆，對我發脾氣？」

儘管事隔已久，但我仍是印象深刻。那個時候是夏天，我經常洗冷水澡，以至於沒有留意到熱水器的電池警示燈已經在閃爍。習慣上班前沖澡的老公洗到一半發現沒有熱水，就氣急敗壞地大聲呼喊，之後更是凶巴巴地責怪我「竟然」沒有發現熱水器該換電池了，而當下的我「竟然」也是滿懷愧疚，像做錯事的孩子，立正站好、乖乖道歉。

「新仇舊恨」湧上心頭，當熱水器電力不足或是無預警故障時，我的反應是焦急懊惱又緊張，老公的反應卻是生氣、怪罪加遷怒，這反映出什麼樣的夫妻關係啊？

逮到機會，我滔滔不絕地「訓斥」起老公，除了直指家中顯然存在男尊女卑的不平等現象，更是理直氣壯地以此做為「兩相對照，個人修為高下立判」的佐證。在我的借題發揮和咄咄逼人之下，這位大叔竟然一路保持緘默，沒有反駁和動怒。嗯，那我就當他的無言以對是種深感汗顏的認錯表示了！

氣溫急凍又苦無熱水洗澡，確實是屋漏偏逢連夜雨，但可以在猛然「人間清醒」之下，發現「事情不單純」，還能藉此讓自己一吐怨氣，給老公來個機會教育，不知道算不算是另類的因禍得福？

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