【家庭plus．生活停看聽】請尊重照服員

請尊重照服員

文／王淑珍

我有一位朋友從事照服員工作，在一次的聊天中，她邊哭邊述說她在職場被霸凌的情形。

她流著眼淚說：「有一個案主家境中上，一對兒女都有很好的工作，因為工作的關係沒有時間照顧案主，他們就申請照服員。

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在幫案主洗澡、煮飯和整理房間的過程中，案主和家人對我，都很沒有禮貌，常常叫我『掃地的』或是『煮飯的』。每當我聽到這兩個稱呼，心裡非常難過，心想：我也是一個人，我正當的工作，雖然工作比較卑微，但也不能這樣子來稱呼我呀！當我回到家，一個人靜靜地坐在客廳休息，『掃地的』或是『煮飯的』這六個字常在腦海中出現時，總是會淚流滿面，難道我是一位卑微的人嗎？」

聽完之後，一時之間也不知該如何安慰她。長照2.0是政府的德政，使老人家能夠得到適當的照顧，可以使年輕人安心的工作，可是有些當事人並不珍惜這得來不易的福祉，常常以「驕慢」的心看不起照服員，這是極為不可取的行為，期望這種職場霸凌現象能愈來愈少，讓照服員都能很有尊嚴的工作。

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