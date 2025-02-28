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【藝術文化】英國Wise Children劇團《咆哮山莊》亞巡到台灣 衛武營獨家演出

2025/02/28 05:30

艾瑪．萊斯的《咆哮山莊》，以融合音樂、舞蹈的特殊劇場形式重塑經典。（©Steve Tanner，衛武營提供）艾瑪．萊斯的《咆哮山莊》，以融合音樂、舞蹈的特殊劇場形式重塑經典。（©Steve Tanner，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由英國國家劇院、布里斯托老維克劇院、約克皇家劇院3館共製，英國Wise Children劇團藝術總監艾瑪．萊斯（Emma Rice）導演的《咆哮山莊》，將於下週在衛武營進行亞巡的台灣獨家演出。

導演特意將故事主人翁希克里斯夫變成膚色黝黑的難民小孩（以偶呈現）。（©Steve Tanner，衛武營提供）導演特意將故事主人翁希克里斯夫變成膚色黝黑的難民小孩（以偶呈現）。（©Steve Tanner，衛武營提供）

此劇改編自英國作家艾蜜莉．勃朗特的同名文學名著《咆哮山莊》，講述孤兒希斯克里夫致富回鄉，因青梅竹馬的摯愛凱瑟琳已嫁作人婦，而展開一連串報復，包括牽扯3代的恩怨情仇。導演艾瑪．萊斯有感於之前法國加萊難民營非法移民偷渡到英國引發的爭議，特意將故事主人翁希克里斯夫變成膚色黝黑的難民小孩（以偶呈現），使現代社會議題巧妙融入原來19世紀的愛情故事。

Wise Chilren 劇團運用精心打造的道具，巧妙引領觀眾進入《咆哮山莊》的故事。（©Steve Tanner，衛武營提供）Wise Chilren 劇團運用精心打造的道具，巧妙引領觀眾進入《咆哮山莊》的故事。（©Steve Tanner，衛武營提供）

有別傳統舞台劇，此劇除加入偶戲之外，還以歌曲、舞蹈貫串劇情，搭配舞台背後的多媒體投影與現場樂隊，彷彿將歌舞片電影在舞台上即時呈現。創意的肢體表演，流暢的場面調度，以一人飾演多角的戲劇手法結合動人歌舞，緊湊的故事情節，讓整場演出高潮迭起，令人大呼過癮。

艾瑪．萊斯曾任英國莎士比亞環球劇場藝術總監，也是在國際上備受尊重的劇場製作人兼導演，曾在2019年的英國戲劇獎中獲得英國戲劇傑出貢獻獎，更在2022年獲得媒體評為「過去50年來50位最具影響力的英國藝術家」之一；《咆哮山莊》是艾瑪．萊斯近年最成功的作品，獲得《泰晤士報》和《每日郵報》5星評價，並受邀至紐約、荷蘭藝術節等地演出。

衛武營戲劇顧問耿一偉引述《紐約時報》評論：「艾瑪．萊斯將艾蜜莉．勃朗特的小說改編成舞台劇，藉著一個又唱又跳的歌隊來代表荒原，展現了說故事的高超能力，是一個大獲全勝的版本。」3月7至9日在衛武營戲劇院演出。

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