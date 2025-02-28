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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】讓生活保持善終

2025/02/28 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／鄭惟方

善終不僅止於生死關懷層面，轉學、離職、失戀、離婚……一路上的生命歷程轉折處，都用得上的好觀念。努力過了，順天應地接受結果，順遂也好、挫折也好，情緒自然有，壓抑沒用，管理它才是健康的做法，情緒本無害，失控了就會造成傷害。

台北捷運板南線之前發生持刀傷人事件，從媒體報導中粗略得知：個案是國立大學碩士生，經歷父母離婚、父親生病、工作變動……個人覺得如果個案看得到自己在學業上努力的優勢，雖然幼年成長沒有共親職在親情上的補強，但還有自己努力過的學業成就，和父親養育的愛；至於父親生病，生老病死是很自然的事，他身受苦，心上還有個學業有成，正在職場打拚的女兒，心或許是不苦的；至於工作常變動，是造成威脅還是當做挑戰大有差異。若有威脅反應，血管收縮，流向腦部的血液變少，此時智商等於零；若以挑戰反應，心跳加快血氧運送增加，尤其心臟、腦部，此時能做出較正確的反應，其他組織也能發揮最大效率。當我們面對威脅，就會走向情緒化的決策，如果是當作挑戰，自然就不同。生命有無限的可能，比你經歷了什麼，更重要的是你前進的方向、你的下一步。

創傷經歷並不能決定任何事情，一旦我們賦予創傷意義，就會讓創傷全權決定如何影響我們的現在和未來，創傷是架構自我的強壯，接受生命會有波折，痛苦不會放過任何人，連護國神山台灣之光創辦人張忠謀也說：常想一二，人生不如意事十常八九。

每天花5～10分鐘關注自己的心理健康，讓自己的願景畫面呈現眼前，專注在當下，讓心情盡量保持最佳狀態，即使面臨環境變動造成的情緒和精神狀況不穩定，也容易察覺，屆時「我是誰，由我自己決定」，不必太過在意他人對自己的看法，做自己情緒的主人，說什麼話做什麼事，都先問問自己目的在哪裡，接近願景就是成功。

他山之石，可以攻錯，情緒是個人主觀的心理感受，端看我們如何詮釋，受害、受苦都只是過程，結局由自己選擇，祝福覺得自己很可憐、別人很可惡的朋友，能順順利利的走出下一步。

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