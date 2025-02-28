【家庭plus．微幸福案內】開運招福之旅 多吉多利多能量

東京豪德寺有一千隻以上的招福貓，是國際知名的招福景點。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

今年日本到3月20日為止都算冬天，冬天是為了儲備未來新年度能量的時期，因此許多人都積極做許多開運招福行動來迎接春天。

今年是蛇年，日本認為白蛇是招來幸運的守護神，也是蓄財之神，也是弁財天的特使，日本各地都有許多祭拜白蛇的寺社，格外成為招福焦點。當然日本原本就有許多跟招福有關景點，如招福貓的寺社在東京就有4處，其他跟招福相關的cafe也相繼誕生。

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蛇會脫皮，被認為擁有神祕的復甦再生能力，據說蛇皮放在錢包裡可以錢生錢，或是病情早日痊癒康復，很有人氣，許多與蛇相關寺社今年因此很多人前往參拜。東京著名的蛇窪神社有關白蛇的活動非常多，如白蛇舞演出或白蛇神樂等，也有超開運的一粒萬倍（極小也能獲大利）石像等，大都會中古老的白蛇傳說還存在，本身很有魅力！

日本冬季招福景點或祭典很多也很特別，像是鬼怒川溫泉從1月下旬到2月下旬有招福鬼祭。鬼居然能招福？這是因為鬼可以拂去邪氣而帶來好運，鬼即神的感覺濃厚；其他許多地方傳統和菓子店在冬天會推出招福開運甜點，除厄外也有祝福的結緣、生意興隆等，或有café製作招福的七福神或招福甜點，往往也成為招福之旅的目的！

招福之旅在東京非常輕便，因為東京至少有4處招福貓的寺社，除了著名的彥根藩井伊家豪德寺外，還有淺草的今戶神社、落合南長崎的自性院，三處都自稱是招福貓本家，各有千秋；此外青梅市的住吉神社也有招福貓。

豪德寺有一千多隻的招福貓，震撼力十足，附近商店街或車站也都是招福貓世界，洋溢無限招福感。今戶神社是兩隻祝福結緣的招福貓，非常有女性人氣，兩處都起源江戶時代；離我家不遠的自性院則最古老，起源於室町時代，寺內還有著名武將太田因戰敗迷路，招福貓對他招手來到該院，讓處於劣勢的戰情轉為優勢，而奉納了貓地藏，廟雖小但看頭十足。路過總會合掌一下，期待意外的福氣到來。

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