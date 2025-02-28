【家庭plus】我家的餐桌

圖／榮月

人數：2人

菜色說明：女兒和我正在執行健康飲食計畫，我們奉行「早上吃飽，中午吃好，晚上吃少」的飲食習慣，所以晚餐多為輕食，減食材量但不減營養。

馬鈴薯富含抗性澱粉與膳食纖維，熱量低有飽足感，能助減肥還能控血糖，不過一定要「連皮蒸」來吃才營養。滷得入味的海帶結，散發出芝麻香，咬起來有嚼勁，降血壓降脂，是我預防心血管疾病和延緩衰老的神物。酸酸甜甜的黑柿番茄，有豐富的茄紅素和維生素，是女兒養顏美容的最愛，建議搭配堅果（例如南瓜子、杏仁、核桃等），吸收效果更佳。

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我家晚上餐桌，盡量吃些清淡好消化的食物，吃得少也吃得早，能避免胃酸倒流毛病再犯，然後安穩地睡個好覺。（文、圖／榮月）

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