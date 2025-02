【藝週末．藝週推薦音樂會】超級巨星 安德烈．波伽利─4月唱響大巨蛋

波伽利父子與孩童合影,其成立的「波伽利基金會」致力於教育與人道關懷,傳遞希望。

文/愛音樂 圖片提供/MNA牛耳藝術

馬提歐完美繼承父親音樂才華,演唱會現場魅力無法擋,人氣爆棚。

2024年7月,一場為期3天的慶典,吸引超過3萬名來自世界各地的樂迷,在群山環繞的寧靜小鎮拉雅蒂科(Lajatico)「寂靜劇場」(Teatro del Silenzio),在托斯卡尼的星空下,見證史上最受歡迎男高音──安德烈.波伽利(Andrea Bocelli)的登台30週年演唱會。

波伽利與弟弟於家鄉打造「寂靜劇場」,每年夏末舉辦震撼人心的演唱會,傳遞家鄉之美。

來自世界各地的音樂巨星齊聚於此:紅髮艾德(Ed Sheeran)、仙妮亞.唐恩(Shania Twain)、Jon Batiste、郎朗,以及好萊塢巨星Johnny Depp、Will Smith和Russell Crowe……等人的驚喜現身,都為這場盛會增添獨特光彩,譜寫一個關於音樂、友誼與夢想的動人篇章。

波伽利與馬提歐並肩於鋼琴前演奏,父子攜手創作,音樂情感深厚。

波伽利在30年的職業生涯中,曾為4位美國總統、3位教宗以及無數歐洲皇室獻唱,站在埃及的金字塔、巴黎的艾菲爾鐵塔、紐約的自由女神像、米蘭大教堂等世界著名地標前開唱,超越9千萬張專輯銷售。波伽利說:「當有人在街上對我說,『謝謝你的聲音,謝謝你的音樂』,我覺得我的使命就完成了。」

波伽利漫步於托斯卡尼鄉間,沉浸於故鄉的寧靜與美景。

今年4月4日,這位跨界天王即將睽違10年再度訪台,並且前進大巨蛋,成為大巨蛋首位登台的西洋巨星。

波伽利全家福,與妻子及3名子女合影,溫馨洋溢。

他的歌聲 使人重新相信生命的美好

波伽利獲帕華洛帝(左)高度讚賞,被他譽為最具潛力的美聲男高音。

安德烈.波伽利出生於1958年的義大利托斯卡尼,從小便展現出對音樂的熱愛。然而,他的生命並非一帆風順。波伽利在出生時被診斷出先天性青光眼。有一次,幼小的波伽利指著窗外一棟房子問母親,他長大後是否還能看見那房子時,母親坦承地告訴他:「你將永遠看不到,但是,你可以看到其他我們所看不到的東西。」面對醫生對於孩子未來會完全失明的預告,波伽利的父母雖然不捨,卻鼓勵他能樂觀面對,日後的他,也果真用音樂為自己開創一條光明之路。

麥迪遜花園廣場演唱會,波伽利以天籟嗓音征服觀眾,全場掌聲雷動。

他的崛起 被上帝親吻過的聲音

波伽利深情擁抱愛妻,於好萊塢紅毯大道,在他的掌印上合影留念。

波伽利自幼學習鋼琴、小提琴和長笛,對歌劇的熱愛成為他最大的動力。青年時期的波伽利配合家人的期待念法律系,但每週仍固定與朋友到鋼琴酒吧彈琴唱歌。畢業後,他在法院擔任公設辯護人,但是對音樂仍無法忘情,於是一年後辭去穩定工作,全心投入音樂事業。

波伽利與席琳狄翁(左)深情對唱,天籟嗓音交織,詮釋動人樂章,感動無數樂迷。

在酒吧唱歌時期,波伽利自己錄製試唱帶寄給唱片公司,1992年,義大利搖滾巨星蘇奇洛(Zucchero)在為一首準備要與帕華洛帝合唱的歌曲〈求主垂憐〉錄製試唱帶。那是一個平凡的下午,帕華洛帝坐在錄音室裡,聽到一個陌生的聲音溫暖、深情,卻又充滿力量,他對蘇奇洛說:「你應該找他(波伽利),沒有人會比他唱得更好。」幾天後,帕華洛帝親自向音樂界的朋友們推薦這位年輕男高音:「你們一定要聽他唱,他的歌聲能讓人落淚,重新相信生命的美好。」

波伽利與紅髮艾德(右)攜手合作,在舞台上共同演繹感人樂章。

帕華洛帝甚至曾在半夜親自打電話邀請波伽利參加「帕華洛帝與朋友」群星會,共同為慈善機構募款。波伽利回憶起這件事,笑著說當時在半夢半醒之間,還以為是惡作劇電話。後來也因共同嗜好──音樂及馬,兩人成為莫逆之交。

超級巨星安德烈.波伽利4月唱響大巨蛋

波伽利之後與莎拉.布萊曼合唱〈告別時刻〉轟動全球,1999年他與席琳狄翁合唱〈The Prayer〉再創佳績,很快地躍升為全球最暢銷、最受歡迎的男高音。

他的最大能量 甜蜜的家庭

2011年,波伽利在紐約中央公園登台,他說父親曾夢想看到他在像紐約這樣的大舞台上表演,但未能親眼見證這一切,那一刻,他完成了他們共同的夢想。他的母親艾迪(Edi Bocelli)是一位堅強而勇敢的女性,懷波伽利期間,醫生曾告知胎兒可能會有健康問題,建議她終止妊娠;但艾迪堅定地拒絕並生下波伽利。多年後,波伽利在一次演講中提到這段故事:「如果不是母親的勇氣,我就不會站在這裡。」

他的愛妻維若妮卡.柏蒂(Veronica Berti),以及兒子阿莫斯、馬提歐,還有女兒維吉尼亞,也是他最甜蜜的支持。維若妮卡不僅是他的伴侶,更是他的靈魂知己。波伽利形容妻子是「他的光」:「她讓我的生活更完整,給了我更多的力量去面對挑戰。」長子阿莫斯和次子馬提歐都學習鋼琴,馬提歐並追隨波伽利腳步登上舞台,寶貝女兒維吉尼亞在波伽利2015年時曾隨之訪台,當時還是襁褓中的嬰孩,如今已經亭亭玉立,並經常與父兄合唱。

他的劇場 托斯卡尼「寂靜劇場」

「寂靜劇場」,是波伽利在2006年於家鄉──義大利托斯卡尼拉亞蒂科所創建的一個露天劇場,是波伽利對家鄉與音樂的致敬之作。

如今波伽利已是世界知名巨星,然而每當他覺得疲憊時,仍然覺得回到家鄉是最好的休息,不論是走在街上或在路邊喝杯咖啡,都能讓他獲得極大的平靜,他說:「我是這個地方的一份子,我盡力保存這出生地帶給我的無形財產與人情,因為這是我的根。」

每年夏天來臨時,波伽利會在此舉行一場音樂會。許多古典、跨界、流行音樂甚至影視娛樂界巨星,都為了波伽利不遠千里而來,使得寂靜劇場每年的這一天,成為全球音樂愛好者的朝聖之地,獨一無二,令全球期待。其他時刻,正如其名,它寂靜無聲,與大自然安然共處,提醒人們在喧囂的世界中,學會傾聽內心的聲音。

他的良善 成立波伽利基金會

在繁忙的音樂事業之外,波伽利在2011年創立「安德烈.波伽利基金會」(Andrea Bocelli Foundation,簡稱ABF),旨在幫助全球弱勢群體,特別是兒童和青年。基金會的宗旨是「賦予人們夢想的力量」,透過教育、醫療和社區建設,幫助人們克服障礙並發揮潛能。ABF的項目遍及全球,從非洲的清潔水計劃到海地的學校建設,在義大利,基金會也致力於幫助地震災區重建學校,為孩子們提供安全的學習環境。

波伽利常說,音樂是一種治癒的力量,而慈善則是他回饋社會的方式。自己選擇站在良善的一方。基金會不僅延續了他的音樂精神,也讓他的愛心傳遞到世界的每一個角落。

他的音樂傳承 馬提歐.波伽利的崛起

波伽利的次子馬提歐.波伽利(Matteo Bocelli)繼承父親的音樂天賦與熱情。1997年出生的馬提歐,從小便受到父親的耳濡目染,學習鋼琴,也唱歌劇、爵士樂,那是一種對父親的崇敬與模仿,也是他音樂的起點。馬提歐提到,他音樂中另一個影響深遠的是傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」,對他而言,聽爸爸的歌,也聽Queen,歌劇和流行樂同等重要。而父親,不只是他音樂的啟蒙,更是他人生的榜樣與標竿。

2018年,他與父親合唱的單曲〈Fall On Me〉一經推出,便感動無數聽眾,成為父子情深的最佳詮釋。同年,他火速獲寶格麗(Bvlgari)青睞成為品牌大使;近年來,個人魅力席捲全球,發行個人專輯,個人演唱會巡演歐洲、美國到澳洲,場場秒殺,並與父親一起登上雪梨歌劇院、倫敦O2體育館、麥迪遜廣場花園、好萊塢露天劇場等國際級舞台。去年奧斯卡頒獎典禮上,父子合體演唱漢斯.季默全新編曲版的〈告別時刻〉(Time To Say Goodbye),令人動容。波伽利有子承衣缽,馬提歐也成功在古典與流行音樂間架起橋梁,成為全球樂壇最炙手可熱的新星。

他的到來 波伽利攜子4月訪台

安德烈.波伽利的人生,是一首關於堅韌、愛與希望的交響曲,他的家庭、他的劇場、他的慈善事業,無不展現出他對生命的熱愛與對世界的關懷。他曾說:「音樂是一種禮物,它能觸動人心,改變世界。」他以自己的故事讓我們相信,在人生的每一個困難時刻,都可以找到屬於自己的光明旋律。

今年4月4日,他將首訪台北大巨蛋,這也是他睽違9年在亞洲、睽違10年在台灣的唯一一場演出,演出陣容包含:女高音瑪麗安.巴蒂斯泰利(Mariam Battistelli)、流行嘉賓艾美.曼福德(Amy Manford)、長笛安德烈.葛米涅利(Andrea Griminelli),特別嘉賓則是他的兒子馬提歐,還有指揮卡羅.貝尼尼(Carlo Bernini)、NSO國家交響樂團及台北愛樂合唱團。

他的登台,不僅是台北大巨蛋第一位西洋巨星的到訪,也讓台北大巨蛋得以留名於波伽利唱響的世界地標之列,對大巨蛋的國際聲譽與未來發展,都有更多的可能性。

