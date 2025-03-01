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【藝週末．藝週推薦音樂會】超級巨星 安德烈．波伽利─4月唱響大巨蛋

2025/03/01 05:30

波伽利父子與孩童合影，其成立的「波伽利基金會」致力於教育與人道關懷，傳遞希望。波伽利父子與孩童合影，其成立的「波伽利基金會」致力於教育與人道關懷，傳遞希望。

文／愛音樂 圖片提供／MNA牛耳藝術

馬提歐完美繼承父親音樂才華，演唱會現場魅力無法擋，人氣爆棚。馬提歐完美繼承父親音樂才華，演唱會現場魅力無法擋，人氣爆棚。

2024年7月，一場為期3天的慶典，吸引超過3萬名來自世界各地的樂迷，在群山環繞的寧靜小鎮拉雅蒂科（Lajatico）「寂靜劇場」（Teatro del Silenzio），在托斯卡尼的星空下，見證史上最受歡迎男高音──安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）的登台30週年演唱會。

波伽利與弟弟於家鄉打造「寂靜劇場」，每年夏末舉辦震撼人心的演唱會，傳遞家鄉之美。波伽利與弟弟於家鄉打造「寂靜劇場」，每年夏末舉辦震撼人心的演唱會，傳遞家鄉之美。

來自世界各地的音樂巨星齊聚於此：紅髮艾德（Ed Sheeran）、仙妮亞．唐恩（Shania Twain）、Jon Batiste、郎朗，以及好萊塢巨星Johnny Depp、Will Smith和Russell Crowe……等人的驚喜現身，都為這場盛會增添獨特光彩，譜寫一個關於音樂、友誼與夢想的動人篇章。

波伽利與馬提歐並肩於鋼琴前演奏，父子攜手創作，音樂情感深厚。波伽利與馬提歐並肩於鋼琴前演奏，父子攜手創作，音樂情感深厚。

波伽利在30年的職業生涯中，曾為4位美國總統、3位教宗以及無數歐洲皇室獻唱，站在埃及的金字塔、巴黎的艾菲爾鐵塔、紐約的自由女神像、米蘭大教堂等世界著名地標前開唱，超越9千萬張專輯銷售。波伽利說：「當有人在街上對我說，『謝謝你的聲音，謝謝你的音樂』，我覺得我的使命就完成了。」

波伽利漫步於托斯卡尼鄉間，沉浸於故鄉的寧靜與美景。波伽利漫步於托斯卡尼鄉間，沉浸於故鄉的寧靜與美景。

今年4月4日，這位跨界天王即將睽違10年再度訪台，並且前進大巨蛋，成為大巨蛋首位登台的西洋巨星。

波伽利全家福，與妻子及3名子女合影，溫馨洋溢。波伽利全家福，與妻子及3名子女合影，溫馨洋溢。

他的歌聲 使人重新相信生命的美好

波伽利獲帕華洛帝（左）高度讚賞，被他譽為最具潛力的美聲男高音。波伽利獲帕華洛帝（左）高度讚賞，被他譽為最具潛力的美聲男高音。

安德烈．波伽利出生於1958年的義大利托斯卡尼，從小便展現出對音樂的熱愛。然而，他的生命並非一帆風順。波伽利在出生時被診斷出先天性青光眼。有一次，幼小的波伽利指著窗外一棟房子問母親，他長大後是否還能看見那房子時，母親坦承地告訴他：「你將永遠看不到，但是，你可以看到其他我們所看不到的東西。」面對醫生對於孩子未來會完全失明的預告，波伽利的父母雖然不捨，卻鼓勵他能樂觀面對，日後的他，也果真用音樂為自己開創一條光明之路。

麥迪遜花園廣場演唱會，波伽利以天籟嗓音征服觀眾，全場掌聲雷動。麥迪遜花園廣場演唱會，波伽利以天籟嗓音征服觀眾，全場掌聲雷動。

他的崛起 被上帝親吻過的聲音

波伽利深情擁抱愛妻，於好萊塢紅毯大道，在他的掌印上合影留念。波伽利深情擁抱愛妻，於好萊塢紅毯大道，在他的掌印上合影留念。

波伽利自幼學習鋼琴、小提琴和長笛，對歌劇的熱愛成為他最大的動力。青年時期的波伽利配合家人的期待念法律系，但每週仍固定與朋友到鋼琴酒吧彈琴唱歌。畢業後，他在法院擔任公設辯護人，但是對音樂仍無法忘情，於是一年後辭去穩定工作，全心投入音樂事業。

波伽利與席琳狄翁（左）深情對唱，天籟嗓音交織，詮釋動人樂章，感動無數樂迷。波伽利與席琳狄翁（左）深情對唱，天籟嗓音交織，詮釋動人樂章，感動無數樂迷。

在酒吧唱歌時期，波伽利自己錄製試唱帶寄給唱片公司，1992年，義大利搖滾巨星蘇奇洛（Zucchero）在為一首準備要與帕華洛帝合唱的歌曲〈求主垂憐〉錄製試唱帶。那是一個平凡的下午，帕華洛帝坐在錄音室裡，聽到一個陌生的聲音溫暖、深情，卻又充滿力量，他對蘇奇洛說：「你應該找他（波伽利），沒有人會比他唱得更好。」幾天後，帕華洛帝親自向音樂界的朋友們推薦這位年輕男高音：「你們一定要聽他唱，他的歌聲能讓人落淚，重新相信生命的美好。」

波伽利與紅髮艾德（右）攜手合作，在舞台上共同演繹感人樂章。波伽利與紅髮艾德（右）攜手合作，在舞台上共同演繹感人樂章。

帕華洛帝甚至曾在半夜親自打電話邀請波伽利參加「帕華洛帝與朋友」群星會，共同為慈善機構募款。波伽利回憶起這件事，笑著說當時在半夢半醒之間，還以為是惡作劇電話。後來也因共同嗜好──音樂及馬，兩人成為莫逆之交。

超級巨星安德烈．波伽利4月唱響大巨蛋超級巨星安德烈．波伽利4月唱響大巨蛋

波伽利之後與莎拉．布萊曼合唱〈告別時刻〉轟動全球，1999年他與席琳狄翁合唱〈The Prayer〉再創佳績，很快地躍升為全球最暢銷、最受歡迎的男高音。

他的最大能量 甜蜜的家庭

2011年，波伽利在紐約中央公園登台，他說父親曾夢想看到他在像紐約這樣的大舞台上表演，但未能親眼見證這一切，那一刻，他完成了他們共同的夢想。他的母親艾迪（Edi Bocelli）是一位堅強而勇敢的女性，懷波伽利期間，醫生曾告知胎兒可能會有健康問題，建議她終止妊娠；但艾迪堅定地拒絕並生下波伽利。多年後，波伽利在一次演講中提到這段故事：「如果不是母親的勇氣，我就不會站在這裡。」

他的愛妻維若妮卡．柏蒂（Veronica Berti），以及兒子阿莫斯、馬提歐，還有女兒維吉尼亞，也是他最甜蜜的支持。維若妮卡不僅是他的伴侶，更是他的靈魂知己。波伽利形容妻子是「他的光」：「她讓我的生活更完整，給了我更多的力量去面對挑戰。」長子阿莫斯和次子馬提歐都學習鋼琴，馬提歐並追隨波伽利腳步登上舞台，寶貝女兒維吉尼亞在波伽利2015年時曾隨之訪台，當時還是襁褓中的嬰孩，如今已經亭亭玉立，並經常與父兄合唱。

他的劇場 托斯卡尼「寂靜劇場」

「寂靜劇場」，是波伽利在2006年於家鄉──義大利托斯卡尼拉亞蒂科所創建的一個露天劇場，是波伽利對家鄉與音樂的致敬之作。

如今波伽利已是世界知名巨星，然而每當他覺得疲憊時，仍然覺得回到家鄉是最好的休息，不論是走在街上或在路邊喝杯咖啡，都能讓他獲得極大的平靜，他說：「我是這個地方的一份子，我盡力保存這出生地帶給我的無形財產與人情，因為這是我的根。」

每年夏天來臨時，波伽利會在此舉行一場音樂會。許多古典、跨界、流行音樂甚至影視娛樂界巨星，都為了波伽利不遠千里而來，使得寂靜劇場每年的這一天，成為全球音樂愛好者的朝聖之地，獨一無二，令全球期待。其他時刻，正如其名，它寂靜無聲，與大自然安然共處，提醒人們在喧囂的世界中，學會傾聽內心的聲音。

他的良善 成立波伽利基金會

在繁忙的音樂事業之外，波伽利在2011年創立「安德烈．波伽利基金會」（Andrea Bocelli Foundation，簡稱ABF），旨在幫助全球弱勢群體，特別是兒童和青年。基金會的宗旨是「賦予人們夢想的力量」，透過教育、醫療和社區建設，幫助人們克服障礙並發揮潛能。ABF的項目遍及全球，從非洲的清潔水計劃到海地的學校建設，在義大利，基金會也致力於幫助地震災區重建學校，為孩子們提供安全的學習環境。

波伽利常說，音樂是一種治癒的力量，而慈善則是他回饋社會的方式。自己選擇站在良善的一方。基金會不僅延續了他的音樂精神，也讓他的愛心傳遞到世界的每一個角落。

他的音樂傳承 馬提歐．波伽利的崛起

波伽利的次子馬提歐．波伽利（Matteo Bocelli）繼承父親的音樂天賦與熱情。1997年出生的馬提歐，從小便受到父親的耳濡目染，學習鋼琴，也唱歌劇、爵士樂，那是一種對父親的崇敬與模仿，也是他音樂的起點。馬提歐提到，他音樂中另一個影響深遠的是傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」，對他而言，聽爸爸的歌，也聽Queen，歌劇和流行樂同等重要。而父親，不只是他音樂的啟蒙，更是他人生的榜樣與標竿。

2018年，他與父親合唱的單曲〈Fall On Me〉一經推出，便感動無數聽眾，成為父子情深的最佳詮釋。同年，他火速獲寶格麗（Bvlgari）青睞成為品牌大使；近年來，個人魅力席捲全球，發行個人專輯，個人演唱會巡演歐洲、美國到澳洲，場場秒殺，並與父親一起登上雪梨歌劇院、倫敦O2體育館、麥迪遜廣場花園、好萊塢露天劇場等國際級舞台。去年奧斯卡頒獎典禮上，父子合體演唱漢斯．季默全新編曲版的〈告別時刻〉（Time To Say Goodbye），令人動容。波伽利有子承衣缽，馬提歐也成功在古典與流行音樂間架起橋梁，成為全球樂壇最炙手可熱的新星。

他的到來 波伽利攜子4月訪台

安德烈．波伽利的人生，是一首關於堅韌、愛與希望的交響曲，他的家庭、他的劇場、他的慈善事業，無不展現出他對生命的熱愛與對世界的關懷。他曾說：「音樂是一種禮物，它能觸動人心，改變世界。」他以自己的故事讓我們相信，在人生的每一個困難時刻，都可以找到屬於自己的光明旋律。

今年4月4日，他將首訪台北大巨蛋，這也是他睽違9年在亞洲、睽違10年在台灣的唯一一場演出，演出陣容包含：女高音瑪麗安．巴蒂斯泰利（Mariam Battistelli）、流行嘉賓艾美．曼福德（Amy Manford）、長笛安德烈．葛米涅利（Andrea Griminelli），特別嘉賓則是他的兒子馬提歐，還有指揮卡羅．貝尼尼（Carlo Bernini）、NSO國家交響樂團及台北愛樂合唱團。

他的登台，不僅是台北大巨蛋第一位西洋巨星的到訪，也讓台北大巨蛋得以留名於波伽利唱響的世界地標之列，對大巨蛋的國際聲譽與未來發展，都有更多的可能性。

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