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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】鳳甲美術館一隅生花 展陳進與郭雪湖膠彩作品

2025/03/02 05:30

郭雪湖〈曇花〉，膠彩、絹本，10Ｆ。（記者董柏廷攝）郭雪湖〈曇花〉，膠彩、絹本，10Ｆ。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由鳳甲美術館主辦的「一隅生花──春季典藏展」，以「花與女⼦」為主軸，精選館藏品中的膠彩畫作，展現自然與女性的靈動美感，也體現膠彩藝術濃淡相宜之美，是繼台北市立美術館「喧囂的孤獨：臺灣膠彩百年尋道」，重喚膠彩畫時代審美遞變的一檔精緻展覽。

陳進〈和服仕女圖〉，膠彩、絹本，41X38公分。（記者董柏廷攝）陳進〈和服仕女圖〉，膠彩、絹本，41X38公分。（記者董柏廷攝）

鳳甲美術館表示，膠彩畫原是由中國傳至日本的繪畫技法，在日治時期又傳至台灣，又稱「東洋畫」。膠彩是以天然礦石研磨而得的顏料與煉製後的膠質進行調和，顏色濃淡相宜且質地細膩，善於表現柔和自然的景物與人文風貌。

其中，台灣早期膠彩藝術的先驅陳進與郭雪湖的作品是展覽的重要亮點。陳進為台灣首位進入日本東京女子美術學校就讀的女性藝術家，其作品細細描繪出對於當時社會文化的觀照。〈和服仕女圖〉一位身穿白底楓葉紋和服的女子立於花樹下，右手撫鬢，神情恬靜，姿態優雅，枝枒上繁茂的花朵做為身旁點綴，畫家透過柔和的筆觸詮釋出女性柔美的形象。

〈曇花〉是畫家郭雪湖的作品，曇花別稱月下美人，只因它往往在夜間開花，明朝即謝。畫家以其對自然的敏銳觀察力，在這幅畫作中捕捉了曇花綻放的瞬間之美。以淡淡的墨色淺淺地勾勒出花葉的形狀，柔和的色調烘托出曇花短暫而珍貴的生命意象，呈現一種純粹雅致的美。此外，台南出身的畫家施金輝作品〈水仙〉和〈雙女寫生圖〉等作品亦在展出之列。

「一隅生花──春季典藏展」邀請觀眾探索膠彩藝術的細膩魅力，並思索女性形象在藝術中的多重意涵。展期至4月13日，地點在鳳甲美術館。

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