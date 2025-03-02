【家庭plus．徵文大拼盤】炫耀子女 沒人鳥你

圖／rabbit44

很多家長喜歡把兒女的好掛在嘴邊炫耀，自己開心是很好，但也得顧慮一下旁聽人的心情啊……

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〈人外有人〉炫兒女收入高 有人更會賺

文／劉洪貞（台北市）

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老祖母常說，女人的話比貓兒的毛還要多，不是愛八卦聊是非，就是炫耀子女，惟恐天下人不知道，自己的子女多麼優秀。

每天早上廣場舞結束，大家坐下來喝水話家常時，A大姊就會說：「女兒在金融界，今年的年終大概是六個月，兒子在服務業，老闆有賺錢，年終一定也很高。」她喜歡在兒女身上比錢事，不知羨煞了多少子女收入不穩定的姊妹們。

那天她又再提起時，一向只會微笑頷首的B大姊，忽然笑著說：「兒女有高薪的工作是妳的福氣，其實人外有人，凡事能低調些會更好，說過了，大家知道就好，何必常提起呢？妳看人家陳大姊，兒子和媳婦都是台積電的高級主管，每年年薪千萬，還有股票分紅，那才叫高薪，妳聽過她提起嗎？」A大姊聽懂B大姊的弦外之音，從此不再提兒女。

總覺得天下父母心，以子女的成就為榮，是人之常情，若常掛嘴邊炫耀，就顯得有點矯情。畢竟天下事比不完，能知足珍惜自己擁有的，讓日子過開心，那才是最有智慧的。

〈聊不下去〉滿口媽媽經 未婚難共鳴

文／鄭云（台北市）

涵涵是我們大學同學當中第一位踏入婚姻、晉升為媽媽，自從她的小孩開始上學後，原本聚會上聊得熱絡的戀愛、職場話題，逐漸被她兒子澤澤的「光輝事蹟」占據。

「澤澤真是天才，昨天居然能背出20首唐詩，老師都誇他聰明！」每次聚會，她總能滔滔不絕地把話題轉到澤澤身上。我們表面笑著附和，但其實心裡早已打滿問號；畢竟每次見面，他不是搶我們的手機打遊戲，就是大聲尖叫打翻桌上的飲料。最尷尬的是，涵涵每回都一臉驕傲地說：「小孩子嘛，這麼活潑才討人喜歡！」卻完全不管我們的表情早已僵住。

我明白，當媽媽是她的驕傲，但我們三個未婚，實在很難感同身受。每次聽著涵涵的炫耀，既無法打斷，又不知該如何接話，聚會結束後，大家總是鬆了一口氣，各自回家暗暗吐槽：「下次聚會還要聽她講這些嗎？」

這友誼說不上該不該放棄，但每回她發來聚會邀約，我們都要糾結半天：要去嗎？去了，是不是又得為「小天才」再熬一次？

〈藉口閃人〉相親當藉口 其實都沒下文

文／陳燕齡（新北市）

舍妹任職社區活動中心，常提到有一位太太沒事就來串門子，找人聊天。

在活動中心正常的課程之外，里民來聊天是受歡迎的，只是這位太太總愛把話題扯到她兒子身上。從什麼私小第一名畢業、到國高中有多活躍、拿過市長獎、得過多少金牌冠軍、是資工系高材生、一畢業就在什麼電當工程師，每個月的薪水都交給她去投資，賺得不知怎麼花，因為他忙到沒有假期，老是叫爸媽去環遊世界。最後總是問一句：「有沒有適合的女孩介紹給他？」

起初還真的有人介紹了哪家閨秀，卻聽說無論多麼速配，都過不了她那一關：原來她只是拿來當話題，吹捧她兒子而已。久而久之，只要一見到她上門，大家避之惟恐不及，藉口說去拜訪孤老，不然就是去打掃園區，讓她自己看電視。後來就不再來聊了。大家打聽之後才知道，原來她兒子被挖角到國外，還打算長居不歸，讓她苦惱得不知道該跟著兒子住在國外，還是留在自己的家，再也沒有心情來里辦聊天了。

〈暗暗叫好〉醫生沒啥了不起 小心被告

文／林秦（高雄市）

表嫂有三個孩子，每個都是醫生，這讓表嫂非常自豪，也常拿來說嘴。說真的，她如此炫耀孩子，讓從事教職的我很不以為然，好像「萬般皆下品，唯有『醫生』高」。但礙於情面，我也只能表面敷衍。

有一次聚會，表嫂又再炫耀孩子了，一個很少來聚會的長輩，聽到表嫂的三個孩子都是醫生時，他並沒有誇獎，反而很認真地對表嫂說：「妳不要以為當醫生好哦，可是動不動就會被告，還不如到科技大廠去上班。」表嫂聽他這麼一說，滿臉的笑容忽然僵住了，現場氣氛尷尬到不行，因為炫耀孩子都是表嫂一個人的舞台，她也很樂在其中，現在長輩當面吐她槽，真的讓她不知該如何應對，潑了表嫂一身冷水，我的心裡是暗暗叫好。

說真的，長輩這句話起了作用，他日大夥在聊天時，表嫂收斂許多，也許她也不得不承認，現在已不是醫生獨霸職場的時代了，而我也樂得耳根清淨。

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