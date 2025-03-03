【家庭plus．校園SNG】同學相伴 克服社恐

圖／達志影像

文／潤財翊亨

新生訓練課時，A突然臉色蒼白、心跳加快喘不過氣，導師請同學陪同至保健室，短暫休息無異樣後返回宿舍；宿舍幹部上門關切，A表示自己有社交恐懼症，人多時會緊張、呼吸急促，在宿舍的4人雅房也會怕。另觸摸雙膝貼布說已發炎半年，媽媽曾帶至醫院檢查，結果為免疫力低下，醫生開止痛藥與貼布並囑不宜勞累。

宿舍4人雅房為節省空間，規格均為下方書桌、上舖爬梯方式，A的「社恐」症狀，發炎的膝蓋要爬梯上床，顯然已不適合續住。我心生納悶，學校宿舍有4人雅房與兩人套房兩種，新生註冊時有住宿需求，家長會帶孩子參觀宿舍，理應了解是否符合需求才對。

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電話那頭是單親的媽媽：「女兒從小就有輕微自閉傾向，學校活動只要人數多，總會心跳快、喘不過氣，加上先天性免疫力不足，膝蓋的疼痛，更加封閉足不出戶，漸漸在同學的譏笑中，認定自己就是患有『社恐』。」參觀宿舍後，會選擇雅房是考量女兒狀況及減輕家裡負擔，媽媽向女兒商量且堅定說道：「不在媽身邊，多交些朋友會克服社恐；不過度使用腳力，上床應該沒問題的。」

A的情況在住宿的學生中偶會出現，不是媽寶就是無病呻吟，獨立自主總讓人感覺遙遙無期。上大學遠離家庭，少了父母呵護，孩子身心後續發展、能否成長茁壯變得更懂事，父母的態度與堅持，以及自身領悟，是能否完成學業的重要指標。

對此，我對A開導：「若想續住減輕家裡負擔，妳必須要展現獨立自主能力，強化自己人際關係，若無法適應與改善自己問題，考量妳身心與宿舍管理，老師依職責會請家長換宿。」言談中，A表情頓時回潤並點頭回應。事後我請同為一年級的室友B、C、D，多予關心與陪伴。

開學後，宿舍舉辦新生輔導。我特別注意A的出現與舉動，自從有室友B、C、D陪伴後，並未再發生身心不適情形。有天外出，我發現A背著可愛背包，精神奕奕與旁邊一位同學互動熱絡，看得出來是B、C、D的其中一位，似已變成好友且如影隨形，我想媽媽當初憂慮掛念的選擇，已經可以放手安心了。

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