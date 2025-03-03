自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．校園SNG】同學相伴 克服社恐

2025/03/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／潤財翊亨

新生訓練課時，A突然臉色蒼白、心跳加快喘不過氣，導師請同學陪同至保健室，短暫休息無異樣後返回宿舍；宿舍幹部上門關切，A表示自己有社交恐懼症，人多時會緊張、呼吸急促，在宿舍的4人雅房也會怕。另觸摸雙膝貼布說已發炎半年，媽媽曾帶至醫院檢查，結果為免疫力低下，醫生開止痛藥與貼布並囑不宜勞累。

宿舍4人雅房為節省空間，規格均為下方書桌、上舖爬梯方式，A的「社恐」症狀，發炎的膝蓋要爬梯上床，顯然已不適合續住。我心生納悶，學校宿舍有4人雅房與兩人套房兩種，新生註冊時有住宿需求，家長會帶孩子參觀宿舍，理應了解是否符合需求才對。

電話那頭是單親的媽媽：「女兒從小就有輕微自閉傾向，學校活動只要人數多，總會心跳快、喘不過氣，加上先天性免疫力不足，膝蓋的疼痛，更加封閉足不出戶，漸漸在同學的譏笑中，認定自己就是患有『社恐』。」參觀宿舍後，會選擇雅房是考量女兒狀況及減輕家裡負擔，媽媽向女兒商量且堅定說道：「不在媽身邊，多交些朋友會克服社恐；不過度使用腳力，上床應該沒問題的。」

A的情況在住宿的學生中偶會出現，不是媽寶就是無病呻吟，獨立自主總讓人感覺遙遙無期。上大學遠離家庭，少了父母呵護，孩子身心後續發展、能否成長茁壯變得更懂事，父母的態度與堅持，以及自身領悟，是能否完成學業的重要指標。

對此，我對A開導：「若想續住減輕家裡負擔，妳必須要展現獨立自主能力，強化自己人際關係，若無法適應與改善自己問題，考量妳身心與宿舍管理，老師依職責會請家長換宿。」言談中，A表情頓時回潤並點頭回應。事後我請同為一年級的室友B、C、D，多予關心與陪伴。

開學後，宿舍舉辦新生輔導。我特別注意A的出現與舉動，自從有室友B、C、D陪伴後，並未再發生身心不適情形。有天外出，我發現A背著可愛背包，精神奕奕與旁邊一位同學互動熱絡，看得出來是B、C、D的其中一位，似已變成好友且如影隨形，我想媽媽當初憂慮掛念的選擇，已經可以放手安心了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應