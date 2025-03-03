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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】探索世界 關心但不擔心

2025/03/03 05:30

探索世界 關心但不擔心探索世界 關心但不擔心

文／曾維瑜

兒子去日本東京進行為期七天、一個人的自助旅行，有天的行程主軸是富士山，他繞著河口湖走，傳給我各種不同角度的富士山風景照。

剛放寒假時，兒子就提起想去日本自助旅行的事情，我說了一聲好之後，也就沒有再多聞問。

這是他上大學後，我們建立起的互動方式：我讓他知道媽媽永遠在這兒，他需要我的時候，我都會在，但其他時候請他自由地飛翔，不必太過瞻前顧後，媽媽的存在是一種支援，不會、也不要變成了拖累。

出發當天他傳給我事先做好的旅行計畫，我隔了兩天才打開來看，密密麻麻，每天從早到晚，去哪裡、看什麼、在哪裡吃飯、搭什麼交通工具，他都做足了功課。

送他出門時，也僅說了一句「玩得開心，注意安全」，旅行開始後，也沒有照三餐追問他行蹤，倒是他自己會回報行程、跟我分享他的所見所聞。

我其實很以兒子為榮，他爸爸第一次自助旅行是讀研究所的時候，去法國巴黎，而且有姊姊陪伴；我第一次自助旅行已經是工作的時候，去英國倫敦；兒子今年19歲才大二，已經具備比他爸爸跟我更大的勇氣和更強的能力，能夠開展一個人的旅行。

但話說回來，我也很以自己為榮，我不是那種因為擔心就把孩子綁在身邊、哪裡都不讓他們去的父母。這些年來，我培養了孩子足夠的自信和技能，所以他能夠在這麼年輕的時候就踏出這一步，一個人去探索世界。

從照片看來，天氣非常好。媽媽彷彿躲在兒子大衣的口袋，也跟著去了一趟富士山巡禮。

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