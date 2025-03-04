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【藝術文化】總統文化獎徵選起跑 蕭美琴：盼彰顯台灣文化價值

2025/03/04 05:30

副總統蕭美琴（中）出席「第13屆總統文化獎徵選記者會」，會後並與所有獎項的召集人一同合影。（記者田裕華攝）副總統蕭美琴（中）出席「第13屆總統文化獎徵選記者會」，會後並與所有獎項的召集人一同合影。（記者田裕華攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統文化獎昨（3）日公布主題為「文化無框 綻放自由」，即日起開放徵選至5月5日，每位得獎者獎金1百萬元。擔任籌備委員會總召集人的副總統蕭美琴在記者會表示，期盼藉由「文化耕耘獎」、「在地希望獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」與「社會改革獎」5個不同領域獎項，表彰長期關照、耕耘這片土地的人，彰顯台灣的文化價值。

蕭美琴表示，總統文化獎自2001年迄今共頒發61名得獎者，皆是以自身專業與能力，在台灣社會耕耘多年的傑出人士，今年主題為「文化無框 綻放自由」，說明台灣不受拘束的文化視野、匯聚各種創意、展現多彩包容的形象，也透過跨界交流，共同塑造無框、豐富的寶島文化。

「文化耕耘獎」召集人為曾任台灣公廣集團董事長的鋼琴家陳郁秀；「在地希望獎」召集人為自然寫作家劉克襄；「人道奉獻獎」召集人王榮璋；「青年創意獎」召集人為文化內容策進院董事長蔡嘉駿；「社會改革獎」召集人為社會學家蕭新煌。文總說明，總統文化獎除青年創意獎需於1985年1月1日後出生外，其餘不限資格，無論個人、立案團體均可參選，詳情可查詢文總官網：www.gacc.org.tw/。

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