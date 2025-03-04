【藝術文化】衛武營夏令營玩藝術 4營隊陸續開放報名

衛武營青少年戲劇營成果發表資料照。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營將舉辦夏令營玩藝術，推出夏舞營、兒童英語音樂劇營、音樂營管風琴×薩克斯風、青少年戲劇營等共4大專業營隊，聘請台灣和國際團隊擔任師資，讓兒童及青少年學習成為表演者，即日起至5月陸續開放報名。

夏舞營規畫兩週的多元舞蹈課程，涵蓋現代舞、芭蕾、探戈、克萊茵、接觸即興、兒童街舞，今年更新增佛朗明哥、原點平衡一對一治療課程，邀請英國伯明翰皇家芭蕾舞團首席舞者周子超、古舞團藝術總監古名伸、克萊茵技巧與原點平衡專家芭芭拉．馬勒等多位國內外師資，感受身體不同樣貌。

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今年首辦兒童英語音樂劇營，主題《喔咿喔咿喔!叢林大冒險》改編自迪士尼音樂劇《森林王子》，藉由沉浸式英文教學、舞台訓練、提升聲音技巧，學習戲劇、音樂、舞蹈，以英語演繹音樂劇。

衛武營音樂營由歐美日港台21名國際級大師傾囊相授，以專業指導、演奏參與、跨界探索3大主軸，透過大師個別課、合奏與分組訓練提升演奏技巧，共創百人薩克斯風與亞洲最大管風琴共演盛況。

衛武營青少年戲劇營今年邁入第10屆，由衛武營資深教學藝術家和助教帶領15至22歲青少年，從台前幕後親自體驗演員排練及表演呈現，並在最後一日站上衛武營表演廳展示營隊學習成果。

更多夏令營資訊詳詢衛武營官網。

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