【自由副刊】 薛好薰／櫻花的日常

◎薛好薰

◎薛好薰

後來覺得，在花季老遠地驅車到山野，走進一片白色或深淺紅的櫻花林，即使滿眼的繽紛，總歸是走馬看花。想看得真切，有時還不如偶然路過巷弄的尋常人家，遇見庭院中盛放的櫻花，哪怕只有一株，哪怕邊開邊落，不幾日，所有的燦爛即將還諸天地，都令人羨慕起主人家參與它每年的開落與重生，也想擁有這樣種有櫻花樹的庭院。這般的看花心境，隨緣且俱足。

近來看法又不同了。也許不須繁花盛開在自家院子，愈是在人間煙火處，數枝櫻花的存在便能過濾所有的燻嗆味。這是在一次上市場買菜的發現。

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位於大溪傳統市場的三角小公園，像河道中的狹長沙洲般，最寬處也不到二十公尺，將中央路一分為二，路在窄處盡頭又合而為一。公園周邊以低牆根加上腰身高的鐵柵圈圍起來，市場小販便沿公園周遭、路旁商家門口、甚至路中擺起攤位，不管冬夏晴雨，總是張著大陽傘，像活動的騎樓，一直延伸到和平老街。

我的一週食物都集中在假日採買，習慣地光顧幾個自產自銷的小農。有的連個攤位都沒有，選個夾縫，便在地上鋪塊塑膠布，幾把束著橡皮圈的紅鳳菜、地瓜葉、龍鬚菜、幾串芭蕉、條條排列好的瓜、沾著溼土的綠竹筍……再擺上難以精準歸零的老舊彈簧秤，便蹲坐在矮凳，斗笠下露出黝黑的臉，抬頭看著往來的人不斷笑著招呼：「小姐，買菜。」我通常快速逛完一圈再決定，蹲下來在這攤抓三兩把菜，隔壁攤的殷盼眼神也會讓我順道選個瓜或幾支筍，速速完成柴米油鹽事，速速回返。

攤販背後的公園，平時只是匆匆路過，那次為了回覆手機訊息，避開人潮走進去，才首次仔細端詳。公園腹地極狹窄，幾棵櫻花、老茄苳、榕樹等只能沿著邊緣種植，在局促環境中努力張著綠傘，提供蔭涼。小小公園並不寂寥，只見抽菸的老人交疊著腿，閒看往來的人。循著他的視線看見戴著頭巾的外籍看護正低頭滑手機，身旁輪椅上的老人正打瞌睡。二個自行車騎士進到公園，似乎沒打算卸下頭盔暫歇，猶跨坐在座墊，仰頭喝水。三、四人圍坐下棋，戰況熱烈。一座繽紛色彩的小溜滑梯上，有幼兒不斷爬上又滑下。幾個人看似無所事事地團坐在樹下，也許正等待著買菜的誰誰。有個阿公提著沙啞嗓子喊著四處衝跳的阿孫：不要給我亂跑，趕快去爬溜滑梯……公園自成一個天地，穿過樹枝投射在地上斑駁的光影和黃葉，彷彿有一道透明的結界，阻隔一旁市集買賣的雜沓喧囂。

送出訊息之後我又回到買賣喧囂中。時值春末，公園一角的櫻花尚未開盡，從攤販的密密遮陽傘中伸出枝枒，花瓣像粉色的雪般在微風中飛揚，有些被傘攔截，有些則摻進熙攘交易的塵界中，彷彿帶著一股清涼的窸窣聲。我正蹲在小農攤前挑選蔬菜時，櫻花隨風蹁躚而下，飛旋著美麗舞步，輕巧飄落在眼前。

美得如此日常，又示現了生活中的淡淡清歡。●

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