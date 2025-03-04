【家庭plus．柴米油鹽】生命是一場學習

圖／張慰慈

文／張慰慈

圖／張慰慈

一年前，兒子到日本出差，一如往常，他落地後即報平安，然後一路傳照片來分享見聞。

我們平日彼此在生活上擁有絕對的自主空間，不需要擔心或掌控，然後用互相的疼惜表達真正的親近。有一次他休假回來時，問了我一個問題：「為什麼大家都要用負面的情緒來證明愛的深度？」我一下子沒聽懂，他又補了說明：「比如說掌控、嫉妒、吃醋……」「問得好。」我說。

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「這裡面更重要的問題通常不在對方，而在自己身上。恐懼的升起，更多是沒有善待自己，當裡外不平衡時（愛自己是裡，愛對方是外），過度傾斜其中某一方，就很難有自在的愛流動。」他聽完，表示認同「真正的愛裡不該有恐懼」。我們時常一起探討人生裡的這些問題，我是幸運又幸福的母親。

他這次出差去日本是學習參與牛隻的競標，我一開始知道時，心裡有很大的波動。因為這和我的信仰有很大的違背。但我沒有阻止他，也沒有發表意見，認為畢竟這是他的工作，也是他的因緣。他也知道我心裡是會難過的，但更相信母親會尊重他成長的歷程。的確，我是真的什麼都沒提。

之於一位母親，我不想剝奪他學習成長的機會，我始終相信在這些經歷裡，他會有因緣學習到真正的慈悲，我對他有信心。唯有如此，他日後會更堅定走在善的道路上，那是自己經過學習後真實的領悟，並非是母親的管教或是愛的勒索。之於一位佛弟子，我尊重每一個生命的選擇，也相信許多生滅的緣與業，都在適當的時機裡消或長。

但在他傳照片給我時，我還是告訴了他，我落了淚……然後我在這一頭，為牛群做了誦經迴向，也感恩牠們協助了我兒子的學習與成長。一直認為當孩子成年後，不要阻擋他任何成長的學習，是我對他最深的愛。

日常裡我自己吃飯，喜歡食材簡單，但入口時香氣和口感都能有著細微變化的食物。一碗素炒飯，只有切碎的青江菜梗和雞蛋，再加上好米和好油，與上桌前才撒上的核桃碎，這樣我因此能聞到最濃郁的米飯香。

藉由做飯發現，很多時候，我們常會忽略「多是少，少即是多」這個道理。佛家的最高境界是無我，道家是無為。儒家是無惡。修行之人則是追求無欲。這些年我也由日漸增長的年歲中，明白「凡我所失，皆非我所有。凡我所求，皆受其所困」這個道理。

乾淨的味道裡若要有飯菜香，該專注的不是還要加些什麼，而是要懂得減去什麼。我常用做飯來修心。然後便能身心具飽足。餐前供養，飯後感恩，這是佛子的一餐。每天都有的浪漫時光。

生命是一場學習，在每一個日子裡的細微處。

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