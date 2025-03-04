【家庭plus．香草隨食札記】向日葵 自帶流量

向日葵花盤內布滿飽滿種子──這便是熟悉的「葵花籽」。

文、圖／蔡以倫

向日葵田色彩繽紛，總能吸引遊客駐足拍照。

廿多年前，淡水老家社區農地因休耕，種上成片向日葵，花季時金黃璀璨，不時有人穿梭其間拍照留念。原本無人問津荒地，一時成打卡聖地。那是我第一次近距離接觸向日葵（Sunflower），感受它自帶流量的神奇魔力。

向日葵是菊科一年生草本，原生地為南美洲，適應溫帶氣候。植株高約1至3公尺，花序未成熟前，會追隨日光轉動，每日上演「日光追逐戰」。待花序成熟，則固定朝向東方，花盤逐漸低垂，內布滿飽滿種子──這便是熟悉的「葵花籽」。經過壓榨，則成為用途廣泛的「葵花油」。

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經品種選育，有標榜「高油酸」油品，OMEGA-9含量達八成，對心血管甚有助益。但近年隨氣候變遷，俄烏戰爭等因素，油品價格翻揚，高不可攀。值得一提的是，俄烏兩國是全球葵花油主產地，合占全球過半市場。做為這兩個國家的國花，向日葵在戰火之中，似乎也成了希望與韌性的象徵。

相較於橄欖油，葵花油在高溫烹調、皮膚保健、抗氧化效果仍占優勢，且價格相對親民。花市有售向日葵盆栽，為觀賞品種，植株較矮小。若想成片栽種，可購買種子，泡溫水後埋入土壤。濕潤但不能積水，一週時間就會發芽。冬末春初，苗栗南庄路邊已有成片向日葵開花，色彩繽紛，吸引遊客駐足拍照。

在日本山形縣，小學生曾提出建議，利用JR羽前長崎站外閒置土地種植向日葵。構想獲得町長採納，於是5千平方公尺「向日葵迷宮」誕生，成為日本暑期限定的夢幻景點。藍天白雲，向日葵花海隨風搖曳，遠山映襯，如同童話世界般美好。

向日葵賞食兼具，象徵希望和正能量。今夏，我們一起種向日葵，迎接那片金黃璀燦。（作者為淡水香草街屋主人）

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