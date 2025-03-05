自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台絃第16屆小提琴比賽得主音樂會 聆賞明日之星精采演出

2025/03/05 05:30

台灣絃樂團第16屆小提琴比賽3組前3名，依序是少年組上排左起張維宸、葉澐、陳芊辰；青少年組中排左起邱政岳、陳品萱、鄭駿良；青年組下排左起錢晉、許誠一、錢欣。（台絃提供）台灣絃樂團第16屆小提琴比賽3組前3名，依序是少年組上排左起張維宸、葉澐、陳芊辰；青少年組中排左起邱政岳、陳品萱、鄭駿良；青年組下排左起錢晉、許誠一、錢欣。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團第16屆小提琴比賽自去（2024）年夏季展開，歷經初、複、決賽，於今年1月選出3組共9位前3名得主，將分別於3月20日及31日舉辦音樂會。

【藝術文化】台絃第16屆小提琴比賽得主音樂會 聆賞明日之星精采演出台灣絃樂團將於31日的「協奏音樂會」與獲獎者共同演出。
（台絃提供）

台絃表示，台灣絃樂團小提琴比賽自2000年開辦至今，由原先的1年1次，到後來改為2年1次，旨在為有志朝音樂發展的學生提供一個平台，可以在此發揮潛能、測試能力，並觀摩學習。因此，堅持讓參賽者在舞台上擁有更長的演奏時間，不僅在賽前必須將樂曲充實地練滿，比賽當下也能充分地拉滿，因此以「鍛鍊」出名。

歷屆得主如曾宇謙、林品任、黃俊文、黃薏蓉、魏靖儀等，均已在國際發光，使參賽者逐年增加。本屆共有193名年輕學子報名，進入複賽者為94人，於今年1月中旬進行為期4天的複賽，誕生3位巴赫特別獎得主，以及18位參賽者挺進決賽，挑戰演奏完整的協奏曲，最後分別有少年組、青少年組及青年組共9位得主脫穎而出。

評審之一小提琴家陳昭佺認為，本屆比賽的最大特色，除參賽者是歷年來演奏能力的平均值及素質最高的一屆，同時多位得獎者都有多次參賽的紀錄，可說是「高手雲集，盡情揮灑，鍥而不捨，堅持到底」。而為提供得主們正式展現的舞台，讓更多人認識這些明日之星，2場不同組合與主題的音樂會，格外有意義。

將率先於3月20日在台北國家兩廳院演奏廳登場的「聯合獨奏會」，9位得主將依序上場演出1首拿手曲目，展現自身的技巧；另一場「協奏音樂會」將於31日在國家音樂廳演出，3組桂冠得主將分別與台灣絃樂團合作，各演出1首協奏曲，而各組的第2與第3名，也將一同與樂團演繹精采的複協奏曲，此外，3位巴赫獎得主亦將各演出1首巴赫樂曲。詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應