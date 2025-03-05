【藝術文化】台絃第16屆小提琴比賽得主音樂會 聆賞明日之星精采演出

台灣絃樂團第16屆小提琴比賽3組前3名，依序是少年組上排左起張維宸、葉澐、陳芊辰；青少年組中排左起邱政岳、陳品萱、鄭駿良；青年組下排左起錢晉、許誠一、錢欣。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團第16屆小提琴比賽自去（2024）年夏季展開，歷經初、複、決賽，於今年1月選出3組共9位前3名得主，將分別於3月20日及31日舉辦音樂會。

台灣絃樂團將於31日的「協奏音樂會」與獲獎者共同演出。

（台絃提供）

台絃表示，台灣絃樂團小提琴比賽自2000年開辦至今，由原先的1年1次，到後來改為2年1次，旨在為有志朝音樂發展的學生提供一個平台，可以在此發揮潛能、測試能力，並觀摩學習。因此，堅持讓參賽者在舞台上擁有更長的演奏時間，不僅在賽前必須將樂曲充實地練滿，比賽當下也能充分地拉滿，因此以「鍛鍊」出名。

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歷屆得主如曾宇謙、林品任、黃俊文、黃薏蓉、魏靖儀等，均已在國際發光，使參賽者逐年增加。本屆共有193名年輕學子報名，進入複賽者為94人，於今年1月中旬進行為期4天的複賽，誕生3位巴赫特別獎得主，以及18位參賽者挺進決賽，挑戰演奏完整的協奏曲，最後分別有少年組、青少年組及青年組共9位得主脫穎而出。

評審之一小提琴家陳昭佺認為，本屆比賽的最大特色，除參賽者是歷年來演奏能力的平均值及素質最高的一屆，同時多位得獎者都有多次參賽的紀錄，可說是「高手雲集，盡情揮灑，鍥而不捨，堅持到底」。而為提供得主們正式展現的舞台，讓更多人認識這些明日之星，2場不同組合與主題的音樂會，格外有意義。

將率先於3月20日在台北國家兩廳院演奏廳登場的「聯合獨奏會」，9位得主將依序上場演出1首拿手曲目，展現自身的技巧；另一場「協奏音樂會」將於31日在國家音樂廳演出，3組桂冠得主將分別與台灣絃樂團合作，各演出1首協奏曲，而各組的第2與第3名，也將一同與樂團演繹精采的複協奏曲，此外，3位巴赫獎得主亦將各演出1首巴赫樂曲。詳詢OPENTIX。

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