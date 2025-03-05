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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 廖瞇／小老鼠

2025/03/05 05:30

◎廖瞇◎廖瞇

◎廖瞇

貓半夜進屋。凹凹嗚嗚，凹凹嗚嗚，不成喵聲。信說，又叼了老鼠進來。凹嗚，凹嗚，凹凹凹嗚，嘴裡有著老鼠，貓凹嗚凹嗚地通報著。傷腦筋，不曉得是活的還是死的，死的還好，活的麻煩，可兩人都想睡，無人起身。

過了一會，貓不凹嗚凹嗚了，接著聽見腳掌撥弄的聲音。貓在玩，老鼠在逃，而後突然安靜。

啃咬的聲音。

迷迷糊糊中聽見啃咬，竟然感到安心。

清晨醒來，一隻約莫食指長大小的小老鼠，蜷在石頭地上。牠側躺著，尚屬完整，只有臉和肚子破了一些。貓沒有要吃，只是要玩。

是可愛的小老鼠。

我想用夾子夾牠出去，牠不大，我想我應該可以。信問要不要他來，我說我可以。可以，但我拿著夾子的手，已經預想夾住牠身體時，那軟軟的觸感。我在腦中預習，跟自己說夾下去就是這種感覺。

我吸一口氣，伸出夾子夾住小老鼠。

不是軟的。小老鼠已經硬了。

牠的身體已經不像視覺上的柔軟。我夾起牠，小小的、輕輕的、硬硬的。

我將小老鼠扔進草叢。●

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