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【自由副刊．愛讀書】 《環義、環法、環西3大賽經典山路單車輕旅行》

2025/03/05 05:30

《環義、環法、環西3大賽經典山路單車輕旅行》 田裕華著，蔚藍文化出版《環義、環法、環西3大賽經典山路單車輕旅行》 田裕華著，蔚藍文化出版

田裕華著，蔚藍文化出版

長期擔任媒體攝影記者的田裕華（1970-），拋開新聞現場的視角，袒露鍾愛的單車休閒，釀出一套屬於單車族的人生慢哲學。他分別在2014年、2015年及2017年輕裝簡騎，獨自一人勇闖法、西、義三國，進行每趟為期半個月的單車旅行，輪跡造訪單車競賽三大賽事的經典山路：環法賽的「風禿山」與「阿爾杜維茲」；環西賽的「安格利路山」與「科瓦東加湖」；環義賽的「斯泰爾維奧山」、「加維亞山」、「福斯卡格諾山」及「單車教堂」等八座名山。孤舟獨葉一般，完成屬於個人的朝聖之路。而「記錄現場」儼然已內化成攝影記者運用鏡頭的慣性，他捕捉旖旎風光時，首先，從靜景之中抓住動態瞬間，營造畫面刺點；其次，全景之下，也照見一地的歷史意義與時間性；再者，拿捏構圖時，不以「到此一遊」為衷，而是盡可能掌握人情與人味，讓旅程散發光采，見證一段單車手的運動小史。

（桃花源）

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