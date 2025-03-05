自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】寵愛無罪 罪在驕縱

2025/03/05 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳敬琳

年輕時，看父親對母親百依百順，尊崇如太后，讓她產生一種錯覺，家人理應對她如此，倘若孩子稍不順從，便氣急敗壞，甚至對外人，也時顯高高在上的習氣，要對方禮遇她。我猜，這歸咎父親對她的寵愛。愛，使母親有恃無恐，拋卻人際互動應有的尊重，於德有虧。

我很幸運，外子如父寵母般愛我，當時我篤信自己不會步母親後塵，可以憑藉這份愛變得更美好。婚後兩年的確如此，我們互信互愛，即使自助出國旅遊半個月，途中遭逢迷路、搭錯車、意見不合或吃住不滿意，都能彼此安慰或一笑置之，迅速化解內心不快，不減遊玩興致。

但這次出遊，一樣自助，相同遊期，我卻因腿痠腳痛跟外子鬧彆扭，氣他婆媽行事不果決，其實只不過為了一塊夾豬肘子的燒餅，外子慣常要我先嘗他後吃，是對我的愛護，而當日路遙我走到腿疼根本不餓，叫他先吃別讓我，他仍頻頻推讓，著實引爆那疼痛醞積的火氣，我厲聲斥喝，制止他推讓，也招來街上來往行人側目，他旋即解下口罩，我以為他會氣憤自己好心被雷擊，怨懟我一番，怎知他竟對我報以無奈的微笑。若是過去，我一定因此氣消大半，確切的說，我不會因為吃而發火，但這回我見他表情，非但氣沒消，更加添火數落他幾句，幸虧他修養好，不跟我計較，不然路邊脣槍舌劍極易走火。

事後我問外子，面對不可理喻的我，為何可以不生氣？他秒回：因為愛。他諒解我只要心急就出言失禮，之所以包容，完全基於愛我。頓時，我思及母親，現下對外子的態度豈不似她的複製？我竟不覺中變成當初最嫌惡的模樣。怪父親或外子對我們過分寵愛？不是，父親了解母親喜作主、愛掌權的性格，同外子般包容罷了。怪母親跟我接受的理所當然，不知反饋？也不是，父母相差二十餘歲，父親年邁多病，母親無怨服侍照顧，而我也自遠庖廚願為外子做羹湯，母女都以自己的方式回應這份寵愛。

習以為常，才是豢養出我與母親這副「德性」的主因。

一旦習慣愛無不包容，日久年深，真如入蘭室魚肆久而不聞香臭，視它為常態，認其為當然，若自身欠缺覺察，時刻反省，很快地，出言自然奔趨肆無忌憚，與父母溺愛孩子，造成孩子言行乖張同理，情侶夫妻也如是觀。而造次顛沛之際，又更考驗人性修為，我因身體不適對外子濫發脾氣，雙重印證曩昔的自信完全破功。

外子的應答給我上了寶貴一課，愛沒有錯，錯在我們沒能在愛的包圍裡，學習反躬自省，檢束言行，不溺於愛，誤以為在愛中可以為所欲為。因此，損德的絕非愛，而是那顆恃寵於慣常，變得驕縱的心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應