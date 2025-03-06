【藝術文化】FOCASA幾米馬戲樂園台南3月底登場 黃偉哲邀親子探索馬戲奇幻魅力

FOCASA幾米馬戲樂園將在台南登演，台南市長黃偉哲（前排中）偕同馬戲團與小朋友熱鬧宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕FOCASA幾米馬戲樂園將於3月28日在水交社文化園區大草原盛大開幕，今年與知名繪本作家幾米及雲門舞集創辦人林懷民合作，帶來全台首座結合馬戲藝術與繪本精采內容的沉浸式馬戲樂園。

FOCASA幾米馬戲樂園不僅將搭建台灣史上最大馬戲帳篷，帶給入園遊客視覺上的奇幻體驗，帳篷內也將上演FOCASA馬戲定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，以幾米的繪本創作，並邀林懷民老師擔任導演。

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園區內規畫8主題專區，包括幾米繪本內的經典角色將在現場快閃，大型充氣裝置和遊客碰碰頭互動。另外，近百場馬戲演出與體驗活動，提供孩子走繩、高空、雜耍等馬戲挑戰體驗，還有結合藝術設計的塗鴉空間、馬戲創藝市集。

台南市長黃偉哲昨（5）日偕同FOCASA馬戲團長林智偉，同台暖身宣傳兒童節連假限定入園票開賣及台南市民專屬優惠，邀親子一同探索馬戲的奇幻魅力。京城銀行暖心贈票，邀請在0121震災中受影響的國中小學童免費入園。

FOCASA幾米馬戲樂園3月28日至4月27日期間，每週五、六、日皆有大型定目劇演出，4月3日至6日兒童節連假期間更加碼多項體驗專區，推出連假限定入園票以及「市民專屬優惠」，入園票原價350元，台南市民僅需250元，另有4人套票1000元，90公分以下孩童免費。

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