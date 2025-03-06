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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】旅客溫馨 司機足感心

2025/03/06 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／小玲

黝黑臉上的線條剛硬僵直，沒有一絲柔軟的曲線。來接機的司機大哥，表情像是清晨迎面吹來的冷風，讓踏出釜山機場的我倒抽一口氣。

那北方漢子的高大身材，拎小貓般把我們的行李一一推進遊覽車的底層，坐上駕駛座時，嘴角緊緊抿著。我打了個招呼，「阿尼翁哈say優！」他瞄了我一眼，稍稍點點頭。

在韓國的第一頓早餐是熱騰騰的豬肉湯飯和無限續加的小菜，為我們因搭乘紅眼班機而疲憊的身體補充元氣，年輕的導遊殷勤添菜、倒茶，卻見司機先生獨坐靠窗一角，兀自大口喝湯吃肉。隔日飯店的早餐時刻也是如此，他離我們遠遠地坐著，偶爾瞟來涼涼的一眼。

「阿尼翁！」雖然討厭菸味，我還是對著在車外抽著飯後菸的他問好。「阿尼翁。」這次他回應了。再隔天早上，我換了招數，「chuum-na-chim！」道地的韓語早安，他暗沉的臉龐彷彿打了光，重複了我的話，而且語尾帶著輕揚的驚嘆號。

我暗暗得意，行前費時費力上網自學3個月的韓語，有了表現的機會。曾經認識來台灣教英文多年的外國友人，一句中文也不會說，理由是在台灣用英語溝通沒問題，何必勞神學習困難的中文？但是學習當地語言除了想要溝通，應該還有著更深一層的意義吧？

大夥兒運用導遊教導的簡易韓語向他和善打招呼，我更是把握機會進行對話，例如：bap mo-go-so-yo（吃飽飯了嗎？）pi-gon-nae-yo（你累了嗎？）漸漸地，司機先生不時露齒微笑，緊繃的肩頭像是卸下了盔甲，還試著和同團的小朋友比手畫腳，語言不通卻也似乎溝通無礙。

除了介紹自己，導遊在車上也略提司機先生的背景，說他是慶洲人，來到就業機會較多的釜山開遊覽車，雖然才剛入行，但是工作勤奮認真。「前天早上我們八點出車，晚上臨時又加了一個景點，到九點才收工，他都說沒關係。」

或許是剛開遊覽車不久，要駛上甘川洞文化村的髮夾彎斜坡有點吃力，第一次轉彎沒成功，大巴稍稍往下滑，車上一片低聲驚呼，但可想見他抓緊方向盤，看準方位，再度奮力一衝而上，讓車子平順開進停車場。大家鬆了口氣，下車時不忘跟他說聲gam-sa-ha-mi-da（謝謝）。

送我們到機場返台的路上，導遊感謝我們這次旅行中全程的配合與鼓勵，接著說：「司機告訴我，他很喜歡這一團，原本他還以為是之前接待過的中國團，但我跟他說各位是台灣來的。他說他要努力工作存錢，以後要帶著太太去台灣玩。」

全車報以熱烈的掌聲，高呼歡迎來台灣！我相信司機歐巴聽懂了這一句，他的嘴角肯定是鬆開上揚的。

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