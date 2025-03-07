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【藝術文化】故宮國寶首度出遊離島 〈肉形石〉5月率院藏文物前進澎湖

2025/03/07 05:30

故宮院長蕭宗煌（右）與澎湖縣長陳光復代表簽約。（故宮提供）故宮院長蕭宗煌（右）與澎湖縣長陳光復代表簽約。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「新故宮計畫」中的「故宮國寶出遊去」，繼彰化、台南之後，將首度前往離島澎湖，為此，澎湖縣長陳光復昨（6）日特別率領縣府團隊到台北，與故宮院長蕭宗煌簽約並共同宣告，「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，將於5月17日至8月17日，在澎湖生活博物館展出。

人氣國寶〈肉形石〉將領銜故宮國寶聚澎湖。（故宮提供）人氣國寶〈肉形石〉將領銜故宮國寶聚澎湖。（故宮提供）

蕭宗煌表示，故宮不只是台灣的故宮、世界的故宮，也是全民的故宮、生活的故宮。此次前進澎湖，除希望能吸引更多人到澎湖觀光，也將結合在地的文史資料共同策展，加上時值澎湖花火節，搭配故宮璀璨珍寶，相信會為澎湖觀光注入新的活力，這也是中央跟地方合作的一個非常好的典範。

〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉是備受歡迎的人氣國寶。（記者凌美雪攝）〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉是備受歡迎的人氣國寶。（記者凌美雪攝）

陳光復則強調，此次「故宮國寶聚澎湖」，鄉親都非常期待與感謝。澎湖不僅擁有豐富的自然景觀，也在大航海時代扮演關鍵角色，此次故宮特展，將是讓澎湖與世界對話的絕佳機會，更重要的是，讓澎湖居民能夠近距離接觸國寶，理解自身文化脈絡，也期待吸引更多國內外遊客到澎湖，深度體驗這片土地的文化魅力。

故宮說明，「故宮國寶聚澎湖」展覽內容分為2大單元，第1單元「八方會聚」，透過故宮典藏的文獻、輿圖等數位圖像，結合澎湖在地豐富的考古文物、水下生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。

第2單元「國寶環列」，將由人氣國寶〈肉形石〉領銜，以最高規格精選15件院藏文物，展出大航海時代及其前後時期的亞洲文物珍品，如〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 乾隆 右旋白螺〉、〈遼至金 玉龍紋盤〉等。

此外，故宮將以「黑水溝的引航人」為主題，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，結合清代文獻、輿圖，與澎湖生活博物館的史料和文物，再現明清時期的澎湖航海故事，引領觀眾探索充滿知性與趣味的歷史航程；故宮也將攜手在地廠商進行文創授權合作，開發多款特色伴手禮，體現生活的故宮。

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