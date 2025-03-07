【藝術文化】嘉美館ICI 饒加恩個展 解構得利塗料色票

展覽中的墨漬畫源於ICI徽標，饒加恩經局部抽取後繪製而成。（嘉美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義市立美術館主辦的「ICI 饒加恩個展」，延續藝術家饒加恩近年對得利塗料（Dulux）色票命名系統的關注，解構得利塗料色票命名方法。

嘉義美館表示，展覽名稱「ICI」擷取自帝國化學工業（Imperial Chemical Industries）的縮寫，同時，也是法文「這裡」的意思，透過語意的雙關性，連結了19世紀新帝國主義的兩大殖民帝國，反映出整個經濟架構與殖民史。

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帝國化學工業在1926年創立了ICI塗料，並在1932年與DuPont聯合開發了「得利塗料」這個品牌。二戰後，此色彩系統被推廣至世界各地。得利色票目前有2,079個顏色，每個顏色的命名方式超越了英國氣候、顏色和地理疆域的限制，如珊瑚海岸、硫磺爆炸、殖民紅、台夫特藍等名稱，反映出海權時代、科學啟蒙時代、殖民時代的知識與想像系統的建構。

饒加恩的創作形式多元，涵蓋繪畫、表演、限地創作等，主題則常探討身分認同、邊緣性、美學與政治體制等社會議題，此次展覽藉由得利塗料的色彩命名系統，將不同名稱的顏色結合墨漬造型的色塊，置入一般居民家中，重新詮釋這些名稱與地理、自然資源開採、景觀之間的關係，也試圖處理日常生活的心理內容與色彩之間的交互關係。展期至3月23日，在嘉美館2樓特展廳展出。

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