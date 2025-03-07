自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 胡子丹／我在永順艦的那段日子 － 2之2

2025/03/07 05:30

圖◎黃子欽圖◎黃子欽

◎胡子丹 圖◎黃子欽

檢查匪船，初期我的任務是上駕駛台，把左或右的信號燈甚至探照燈，對準後舺舨包括已被繫住的匪船照得透天亮。看那檢查隊的人個個荷槍實彈（卡賓和0.45手槍），身著救生衣，手執手電筒，匪船上的人，被驅押到後砲位或深水炸彈旁，匪貨被一一搬運到我們的船上來。搬運和審訊同時進行，有次人特多，我也被派任至一個臨時小組擔任記錄。審訊快速簡單而有重點，定是經過專家研究而設計，三人一組，一人主問，一人觀言察色，一人記錄；姓名、籍貫、年歲、教育程度、擔任職務、裝載何物、起航港口和目的港口，是不是共產黨員？回答這最後一問的「是」或「否」最重要，決定他是否被立即釋放，說是決定他的生或死也不為過。可是就有極少數的回答教我們歎息，我當時不明白，即使現在想來也深為不解。他說他是共產黨黨員，乾脆而明確，不是被逼或被蠱，往往由被審訊人的談吐、神態，或舉止來看，不像共產黨員，尤其重要的是，他沒有回答他是共產黨員的必要。審訊人一旦遇到了這種面不改色的肯定口供，總是要他再想想再回答，並且明白告訴他，如果不是共產黨員，他會被立即釋放的。結果是我們失望的多，不得已，只好交由檢查隊押走，暫且集中後舵房，回航青島後交由基地處理。聽說是凶多吉少。其他不是共產黨員的，統統回去他們原來的船上，任由開航他去。當然，被釋放的人如果無能力自己開船，則交由其他船隻，囑令代為處理。原船則拖回青島交差。

匪貨則由我們自行處理，在何埠售出，以何種方式售出，相信包括我在內，是一個永遠無法知道的答案。出售所得的銀子，是按「點例」分配的。聽說有大部分是回基地時報繳，其他的劃分為一百點，馬紀壯和副長以下均各有其點，例如小兵如我也有零點多少。幾乎每人皆知自己能分得多少。在匪貨出清後，有人急於向軍需室打聽，總收入多少，則立刻知道自己的所得了。我清楚記得，每次巡弋都有斬獲，而我能分到多少，總比我的一月餉銀為多。對於這件事，我尤感新鮮的，有次分錢後即將靠碼頭時，聽到馬紀壯的艦內廣播，他說：「你們下地時，不要太騷包，不要表現出大爺有的是錢的樣子，但也不要太寒酸，遇到友艦朋友，不妨很自然地請個小客。上層關係我來，其他關係則要靠你們了。」他很注意官兵的私生活，每次類似廣播，總不忘了說：「逛平康里要注意衛生，最好多打茶圍少上坑，short time可以，避免over night。」over night是針對官員們說的，當兵的沒有外宿規定。

在青島我們下地的去處只有看電影、上館子，和逛平康里，打籃球是在碼頭附近球場。我們幾個球迷最初對逛平康里一事，止於耳聞。後來，我們也稍稍陽奉陰違了艦長的命令，去平康里，每次都是打茶圍，吃紅棗、嗑瓜子，熱噴噴的蓋碗茶，加上二十多歲漂亮姑娘們陪著聊。後來到了秦皇島、葫蘆島，逛平康里，開始頻繁起來，一來天氣冷，再來沒其他去處，三來就是那裡非常人情化和家庭化。關於這所謂的人情化和家庭化，事隔三分之二世紀，我必須嚴正地詮釋一下，人情化和家庭化當然是假，明知是假卻仍當真，「假作真時假亦真」。舉例說，每次去了，她們總關照我們不要再去，她們常個別耳語，來得次數多了，有人便淪陷了，便陣亡了。也許是欲擒故縱，可是每次給了茶圍錢，從沒有當面數過錢嫌少要多的，又如何解釋呢？有時又挑明了說，某某是你同艦上某某的人，是不可以亂來的。也許她們嫌我們這幾個小不點太嫩了，還不到二十歲，也許是我們心理上把她們看成了大人，而我們只是小老弟而已。總之，漬留在我的記憶裡，平康里不像窯子，真的，在我們那幾年稚齡的剛性生涯裡，增添了幾許柔柔軟軟的溫馨佐料。

提起騎馬，那是在秦皇島的事，每次一靠碼頭，幾十匹高大健壯的關外馬，便被牽了來亮相，此時便官兵有志一同了，只要是輪休的，各揀一匹坐騎，揚鞭絕塵而去，當然，剛學時很有苦頭吃的。至於喝燒刀子，那是在葫蘆島使用關外流通券，一罐罐的燒刀子，初喝真夠嗆，好燒好燒。有次離航葫蘆島，王庭箎廣播：所有酒罐子、捨不得丟的，請放到自己壁櫃裡去，不要放在床下，乒乒乓乓的。」可見，在永順那段日子，都被訓練成酒家子，最起碼，酒膽是不小的。

艦長告訴我們，每次有了「銀子」，要如何肆應於友艦袍澤之間，當然是良意美語，我聽了當時就有點怪怪的。可是，怪怪的事兒卻是接二連三地來。有次我們在海上，接到續航秦皇島的命令，說桂總要上永順。航行中的艦船，當然髒兮兮，艦長在駕駛台上有了點子，他對副長陳在和說，把吃水線以上的船身油漆一下。後來聽到有人批評，哪有這樣搞的？太馬屁精了罷！一天一夜搞得人仰馬翻的，幸虧風平浪靜，油漆好了，立刻加速趕去目的地。記得桂永清上了駕駛台，誇獎說：「你們的船保持得很乾淨嘛！」馬紀壯的表情平平淡淡，說：「我們一向如此！」大家聽了嚇一跳。還有一次，桂已經在永順，到處兜悠，馬在駕駛台對副長說，你下去和艦務官他們準備一下，待會兒總司令上來了，我建議我們來一次general quarters，要快要搞得漂亮。果不其然，那次的動作確是比平常的操練時間快了一倍多，而且氣氛逼真，桂永清看得讚賞有加。

桂永清真除後不久，艦長有次集合時說，總司令寫了首海軍軍歌，本艦有幸，被指定為試唱單位，熟練了，回航基地時立刻推廣到全軍，現在指定卓通訊員教唱，的的確確是卓教唱，到了1990年，相隔約四十多年，不知哪家媒體報導有誤，說海軍歌是陳在和教唱的，我曾為文糾正，說是卓教唱的（見1990年5月9日《聯合報》〈海軍軍歌卓祖馨教唱〉），由第三隊為種子隊，第三隊就是我所屬的這一隊，航海、電訊、信號、雷達、聲納、電工等的雜牌軍，卓通訊員叫卓祖馨，嚴格說來，他原是學電工的，他是交大學生，也是在重慶從軍的，斯斯文文，白邊眼鏡，是永順少有的四隻眼。對他最初印象，在工作上極為認真，記得有次去他的工作間（艦長室側、電訊室對面）借一支工具，他轉身在插在壁上形形式式的工具中，手到擒拿，交給我時說：「隨時用隨時拿，但是一定要歸放到原來位置上，我不開燈，隨手都可以拿到我要的工具。」當時我立即有的反應是，此人非池中物，鋒芒如稍收歛，前途不可限量。後來官升少將，退役後在舊金山某大公司任port captain。

卓祖馨是用口琴教我們唱海軍軍歌：「我們是中華民國的新海軍，乘長風破萬里浪！」在口琴伴奏中，我們倚蹲在四十咪喱機槍的砲位裡，在海風掠耳、海浪、海陽伴舞的好多天的航行中，終於成功了練唱任務。我們只是單純地奉命學唱歌，哪省得給了我們馬艦長升官的階梯，增添了好幾塊磚石。

永順艦當時的副長陳在和，和我幾乎不曾有過私人交談的非公事話。但是我對這位福建才子有幾分敬佩，有幾分羨慕，給我的印象是不怒而威，在工作上沒發生什麼差錯，這點馬紀壯則不然，靠同一碼頭靠了那麼多次，老是不熟練，有次把美軍一艘拖船呀什麼的撞了，一名水兵由直梯上冒出來，褲子也來不及穿，開口便罵：fuck、fuck。罵了老半天，難得一次由陳在和靠碼頭，幾個口令，清潔溜溜，在很少fender聲中，毫不囂張地靠妥了碼頭。對他還有好幾分羨慕，是每當永順停泊在港，總有時髦漂亮的女孩子來找他，不久，便和他下艦外出了。

海軍軍歌唱遍全軍的同時，馬紀壯調掌太康艦，以後更是搭電梯般升官，直至總統府祕書長、資政，我在他離開永順後不久，稍後於上尉輪機長張企良調差興安艦，也被調去該艦任電訊中士，結束了我在永順艦的一段日子。

將近八十年來，我和馬、陳、卓之間，也有見面機緣，年代記不起了，但值得一記。馬在駐泰大使期間，有次我隨張佐為、田原、嚴重則參加新加坡的國際書展，回程時我獨自去了曼谷，因為事先有連絡，他派人接機，約我至官邸晚餐聊天，那幾天給了我很多方便。和陳見面是在舊金山他的辦公室，那時他任舊金山某公司port captain，看到我高興極了，要我留在他身邊幫忙，處理中文文件，只是那年我新婚不久，謝了他的好意。和卓祖馨見面更是生動有趣，那時他任職駐美使館海軍武官，我去看他，他由樓梯上跳躍而下，宛如在永順由他房前樓梯走向官廳時一樣，一見是我，互為敬禮後握手談笑，記得他的重要談話是：「每天帖子很多，尤其是週末的邀約更多，我選擇中共有人參加的，我不以為『漢賊不兩立』是對的，至少我是大老婆生的，而且我長得也不錯。」我在華盛頓三天，雖然他沒空陪我，卻請一位上尉海軍軍官整整導遊我三天。

文中提到的王永久，是1949年初，我在美和艦他在玉泉艦，同階電信上士，考取軍官班，他上校退役，現已病故。曹仁榮少校退役後至商船任報務主任，居台北市多年，前年已故世；汪席有居紐約；常劍秋台北、南京兩地住，也都過世了；楊國紹和張永鐘在左營；陳在和、卓祖馨前幾年在美國逝世；馬紀壯幹到總司令，改行幹外交官，亦曾擔任總統府祕書長與總統府資政，1998年病故。

八十多年來，我常想到在永順艦上的點點滴滴，永順已經在1949年3月20日自沉了；其他和我共同生活的同僚們，已知沒剩幾人，大半都已凋零星散，我僥倖活著至今，有機會有緣分，能為文悼念它，和他們。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應