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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 田運良／山海沒有地址 － 捎信給後山

2025/03/07 05:30

◎田運良◎田運良

◎田運良

剛收到某封飛鴻，來信蒼茫沒有地址

端詳信裡巧布的山高水長，行句間洄瀾雲深霧茫

池上綠意長滿字辭，標紅了太魯閣巉巖蜿蜒

附上幾幀阿塱壹古今，秀姑巒湍激作備註

落款處還飄著幾朵鹿野熱氣球，終筆於歲日靜好

鄉愁偶然撞見，究竟何處捎來的晴雨悲歡

曠海沒有地址，那裡住著湛藍無垠

以浩瀚命名，滄瀾波濤當然、灘岸灣澳亦是

黑潮伏流嶼島連延，操槳拼板舟遠渡

逐浪上刻著幾句夏曼藍波安，夢想很鹹

鯨豚偶爾撩撥驚喜，海平線迷離渺茫

獨白最最邊界的極目，潮汐若心動跌宕

縱谷沒有地址。那裡住著米稻金穗

風和日麗著阡陌萬頃，綠茵伴回聲縈盪

蓊翠如許富饒，藏有好幾幅蔣勳怡然

三大水系潺淙橫貫，耕織沖積漫漶良畝

迤邐沿途浪漫台九線，一路渲染南北風景

就以豐年祭閱歷，不打擾農稼順時生息

巒嶺沒有地址，那裡住著雲嵐蒼茫

兩山脈很挺拔很千秋萬世，遠景時顯偶隱

整座奇萊參差著數叢楊牧風華

揮墨畫一整排峰嶺，念想那片嶂聳壯麗

風雨就纏綿在千仞險峻裡，如草書的筆勢陡峭

轉身再對望仰眺，雄偉又大規模闖占全視野

後山沒有地址，那裡住著愛戀繾綣

謝謝花東，早該將此生所有的錦繡歸還

繳回萬畝東南江山，讚歎留予人間天堂傳頌

且讀太麻里第一道曦，坐看日昇雲起

偕孟東籬聽濤，史詩翻過春秋風月

也起筆寫封魚雁捎給來世，說夢土這裡真美好

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