【自由副刊】 田運良／山海沒有地址 － 捎信給後山

◎田運良

◎田運良

．

剛收到某封飛鴻，來信蒼茫沒有地址

端詳信裡巧布的山高水長，行句間洄瀾雲深霧茫

池上綠意長滿字辭，標紅了太魯閣巉巖蜿蜒

附上幾幀阿塱壹古今，秀姑巒湍激作備註

落款處還飄著幾朵鹿野熱氣球，終筆於歲日靜好

請繼續往下閱讀...

鄉愁偶然撞見，究竟何處捎來的晴雨悲歡

．

曠海沒有地址，那裡住著湛藍無垠

以浩瀚命名，滄瀾波濤當然、灘岸灣澳亦是

黑潮伏流嶼島連延，操槳拼板舟遠渡

逐浪上刻著幾句夏曼藍波安，夢想很鹹

鯨豚偶爾撩撥驚喜，海平線迷離渺茫

獨白最最邊界的極目，潮汐若心動跌宕

．

縱谷沒有地址。那裡住著米稻金穗

風和日麗著阡陌萬頃，綠茵伴回聲縈盪

蓊翠如許富饒，藏有好幾幅蔣勳怡然

三大水系潺淙橫貫，耕織沖積漫漶良畝

迤邐沿途浪漫台九線，一路渲染南北風景

就以豐年祭閱歷，不打擾農稼順時生息

．

巒嶺沒有地址，那裡住著雲嵐蒼茫

兩山脈很挺拔很千秋萬世，遠景時顯偶隱

整座奇萊參差著數叢楊牧風華

揮墨畫一整排峰嶺，念想那片嶂聳壯麗

風雨就纏綿在千仞險峻裡，如草書的筆勢陡峭

轉身再對望仰眺，雄偉又大規模闖占全視野

．

後山沒有地址，那裡住著愛戀繾綣

謝謝花東，早該將此生所有的錦繡歸還

繳回萬畝東南江山，讚歎留予人間天堂傳頌

且讀太麻里第一道曦，坐看日昇雲起

偕孟東籬聽濤，史詩翻過春秋風月

也起筆寫封魚雁捎給來世，說夢土這裡真美好

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法