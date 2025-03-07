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【自由副刊】 田運良／山海沒有地址 － 捎信給後山
◎田運良
◎田運良
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剛收到某封飛鴻，來信蒼茫沒有地址
端詳信裡巧布的山高水長，行句間洄瀾雲深霧茫
池上綠意長滿字辭，標紅了太魯閣巉巖蜿蜒
附上幾幀阿塱壹古今，秀姑巒湍激作備註
落款處還飄著幾朵鹿野熱氣球，終筆於歲日靜好
請繼續往下閱讀...
鄉愁偶然撞見，究竟何處捎來的晴雨悲歡
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曠海沒有地址，那裡住著湛藍無垠
以浩瀚命名，滄瀾波濤當然、灘岸灣澳亦是
黑潮伏流嶼島連延，操槳拼板舟遠渡
逐浪上刻著幾句夏曼藍波安，夢想很鹹
鯨豚偶爾撩撥驚喜，海平線迷離渺茫
獨白最最邊界的極目，潮汐若心動跌宕
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縱谷沒有地址。那裡住著米稻金穗
風和日麗著阡陌萬頃，綠茵伴回聲縈盪
蓊翠如許富饒，藏有好幾幅蔣勳怡然
三大水系潺淙橫貫，耕織沖積漫漶良畝
迤邐沿途浪漫台九線，一路渲染南北風景
就以豐年祭閱歷，不打擾農稼順時生息
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巒嶺沒有地址，那裡住著雲嵐蒼茫
兩山脈很挺拔很千秋萬世，遠景時顯偶隱
整座奇萊參差著數叢楊牧風華
揮墨畫一整排峰嶺，念想那片嶂聳壯麗
風雨就纏綿在千仞險峻裡，如草書的筆勢陡峭
轉身再對望仰眺，雄偉又大規模闖占全視野
．
後山沒有地址，那裡住著愛戀繾綣
謝謝花東，早該將此生所有的錦繡歸還
繳回萬畝東南江山，讚歎留予人間天堂傳頌
且讀太麻里第一道曦，坐看日昇雲起
偕孟東籬聽濤，史詩翻過春秋風月
也起筆寫封魚雁捎給來世，說夢土這裡真美好
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