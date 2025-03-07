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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 一靈／小廟留停

2025/03/07 05:30

◎一靈◎一靈

◎一靈

老榕樹在那裡。根深鬚長而蔭廣，綠葉色深望似濃雲，又像浮空竟現深潭，這墨綠襯著的，紅色小廟供著土地，上算百年了。冬陽親切，節氣大概小寒，有女娃在此學步，步態如鵝快快慢慢，向前，土地公跟前拜拜，學他說：「感恩……」一路來，她搖晃點足，走走跳跳又拐拐，好可愛。

走走拐拐撐著助行器坦道顛簸，有人挪移他的視線，緩緩浮移近廟前。停住。那人雙手合十，同女娃一般姿態，年紀約莫三十開外，也拜。「……感恩。」女娃聲未落，初萌的她身上陽光跳舞，這光也在男人萎縮、麻痺、不良於行的身體發亮。片刻間，兩人都閉目祝禱，臉龐皆靜默。他心有漣漪，不敢直視女兒與那人。視線向土地。

張眼是夜，他很清醒，只是不知在誰的夢裡。他是飛，是浮，在半空；星月在上，腳下是濃雲是深潭，藉著微光，他看到樹在那裡，廟在那裡，看到女娃看到男人空中漫步。三人，自由自在。土地公在看，也在笑。●

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