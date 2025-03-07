【家庭plus．生活停看聽】泳池泡水 笑看人生

圖／達志影像

文／李子

這一個月為膝蓋疼痛所苦，是痛到走路跛腳的慘狀。看了醫生，吃藥打針還自費打了三劑玻尿酸，卻總是時好時壞，讓人心煩。想起疫情前常去泳池泡水，那種在水裡放鬆的快樂召喚著我，於是向睽違許久的泳池報到。

這是家再普通不過的庶民游泳池，裝潢不見精緻，櫃台只有一、兩個小姐坐著閒磕牙，在非假日的白天，陽光輕灑，池水閃著柔和的光芒，讓人感覺舒適。

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換好泳衣，將腳踩進溫熱的池子裡，身子整個浸泡其中，霎時，暖流流貫全身，閉上眼睛，享受通體舒暢的快感。水的浮力讓整個身子要往上飛，髮際間有一陣陣涼風吹拂，彷彿置身碧波萬頃的海洋。或是躺在氣泡床感受水柱的按摩，白色的泡沫咕嚕嚕、咕嚕嚕，像在細訴生命中曾出現的浮光掠影，眼望窗外閃亮的陽光，湛藍的天空，膝蓋的疼痛也隨之遺忘。

這游泳池在非假日，所見都是上了年紀的阿公、阿嬤。五、六十歲的歐吉桑大都皮膚黝黑，挺個鮪魚肚，七、八十歲的阿公就普遍是白髮、瘦削了。而阿嬤們不管年紀，幾乎都是豐腴的，就算不胖也都有個小肚子，泳裝裡裝了顆小玉西瓜似的。黑底白花、紅花綠葉、深淺混搭的藍花泳衣最多了，比起男人一式黑藍短褲，女人的泳衣是池畔繽紛多彩的花朵。

男人大都閉目養神，也有一群健談政治、經濟的。女人則盡情閒嗑牙，我家孫子、妳家老伴、她家的婆媳問題，點點滴滴，是是非非，在這裡絕對精采可期，另外旅遊的景點、價碼，養生的食材、祕訣也是熱門話題。很多是朋友一起來，把這兒當交誼廳泡茶、聊天；有許多是不會游泳的，也可以一來半天不嫌久，泡完熱熱的中藥池，再泡涼涼的薰衣草池，蒸氣室、烤箱也是一定要去的，滿身大汗後，才滿足地洗頭、洗臉、吹頭髮，女人擦保養品，男人看報紙，當他們說再見時都是清爽可人。庶民游泳池，讓中老年人精神有所寄託，又可以殺時間、交朋友，預防憂鬱症、延緩老年失智，真是功德無量。

我總是一個人來去，喜歡這一份自在及悠然；一個人靜靜泡水，悠悠四望，彷若在看一幅人生縮影，遐想未來髮白耄耋時，是否也有這份閒情，笑看人生？

內心對自己默默喊話：「膝蓋啊，快好起來，讓我們去山巔水湄，去徜徉真正的大海，你的健康是我快樂的泉源。」

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