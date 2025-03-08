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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．美味教室】佛卡夏 多變吃法

2025/03/08 05:30

番茄羅勒佛卡夏比薩番茄羅勒佛卡夏比薩

文、食譜示範／洪相基 譯／林大懇

韭蔥義式臘腸佛卡夏比薩韭蔥義式臘腸佛卡夏比薩

佛卡夏是義大利最古老的麵包之一，根據目前資料記載，最早是由伊特拉斯坎人製作。佛卡夏起初為由麵粉、水和鹽製成的未膨化、扁狀麵包。使用的食材簡單，只要有火，不論在哪裡都能烤來吃，即便是一般家庭火爐亦可，所以佛卡夏經常出現在義大利家庭的餐桌上。

卡布里佛卡夏三明治卡布里佛卡夏三明治

在烤箱被發明出來以前，人們就會製作佛卡夏了。那時是將麵團置於平平的石頭上，壓成扁平的形狀，然後埋進炙熱的煤炭中進行烘烤，因此，以拉丁語命名為「Panis focacius」，意思是「爐灶麵包」。

義式番茄沙拉義式番茄沙拉

隨著時間推移，經過幾個世紀後，佛卡夏的食譜配方變得更加精細。如今，麵團中除了麵粉、水和鹽之外，會添加酵母和橄欖油，還會使用香草、起司、培根等多種餡料和配料，發展出各式各樣的口味和形狀。

佛卡夏 多變吃法佛卡夏 多變吃法

將又寬又大的整盤佛卡夏切成一塊一塊來販售，是在義大利隨處可見的風景。利用市售的佛卡夏，在家也能變化出各種吃法。

卡布里佛卡夏三明治

美乃滋芥末醬：美乃滋100g、第戎芥末醬15g

義式紅醬：橄欖油15g、紅蔥80g、蒜泥5g、番茄泥400g、羅勒2g、奧勒岡0.5g、鹽適量、胡椒適量

餡料：佛卡夏1個、美乃滋芥末醬10g、番茄切片2片、義式紅醬15g、莫札瑞拉新鮮起司20g、羅勒醬3.5g、芝麻菜3g、帕馬森起司粉3g

做法：

1.製作美乃滋芥末醬。將美乃滋和第戎芥末醬放入碗中攪拌。

2.製作義式紅醬。平底鍋中倒入橄欖油，加熱後加入紅蔥拌炒。紅蔥炒到變黃時加蒜泥，繼續拌炒。蒜泥炒熟炒香後，加入番茄泥繼續加熱。煮滾時加入羅勒、奧勒岡、鹽和胡椒並攪拌，接著在下一次沸騰時關火，冷卻備用。

3.將佛卡夏對半切。均勻塗抹美乃滋芥末醬。將番茄片放到其中一片佛卡夏上。塗抹義式紅醬、放上切成薄片的莫札瑞拉起司。擠羅勒醬，放芝麻菜、撒帕馬森起司粉。將另一片佛卡夏蓋上去即完成。

韭蔥義式臘腸佛卡夏比薩

韭蔥臘腸配料：韭蔥150g、莫札瑞拉起司絲40g、墨西哥風味起司絲75g、橄欖油15g、義式臘腸280g、胡椒適量

番茄醬料：日曬番茄乾250g、蒜泥10g、格拉納帕達諾起司粉70g、橄欖油90g、杏仁粒60g、蜂蜜15g、胡椒適量

比薩材料：佛卡夏1個、番茄醬料30g、莫札瑞拉起司20g、韭蔥臘腸配料50g、橄欖油適量、帕馬森起司粉適量

做法：

1.韭蔥洗淨後瀝乾，切成細絲，加入韭蔥臘腸配料其他材料，放入碗中攪拌均勻，製成韭蔥臘腸配料。

2.製作番茄醬料。將番茄醬料中的杏仁粒先放入預熱至150℃的烤箱中，烘烤約8分鐘至微焦，待冷卻後，將其他材料放入碗中，用手持攪拌棒研磨。

3.製作比薩。將佛卡夏放置於烤盤上，第一層先塗抹番茄醬料，放上莫札瑞拉起司，再鋪上韭蔥臘腸配料後，放入預熱至220℃的烤箱，烘烤約5分鐘。在烘烤出爐的佛卡夏表面灑橄欖油和帕馬森起司粉。

番茄羅勒佛卡夏比薩

材料：佛卡夏1個、義式紅醬40g、莫札瑞拉起司絲30g、彩色小番茄適量、橄欖油適量、一口吃莫札瑞拉適量、芝麻菜適量、帕馬森起司適量、新鮮羅勒適量

做法：

1.將佛卡夏放置於烤盤上，第一層先塗抹義式紅醬。

2.鋪滿莫札瑞拉起司絲。放切半的小番茄。均勻地灑上橄欖油。

3.放入預熱至220℃的烤箱，烘烤約3分鐘後，放上一口吃莫札瑞拉再烤1分鐘。

4.放上芝麻菜、刨成薄片的帕馬森起司和新鮮羅勒，最後再灑一點橄欖油。

義式番茄沙拉

芥末檸檬油醋醬：第戎芥末醬7.5g、檸檬汁22.5g、紅酒醋15g、細砂糖30g、蒜泥3.5g、鹽1.5g、胡椒少許、橄欖油50g

沙拉：四季豆5個、皺葉萵苣25g、蘿蔓萵苣25g、番茄（中型）3個、嫩葉蔬菜10g、塌棵菜2根、黑橄欖12g、佛卡夏50g、芥末檸檬油醋醬60g、帕馬森起司適量

做法：

1.製作芥末檸檬油醋醬。將橄欖油以外的所有材料放入碗中，用打蛋器攪拌。一邊緩緩地倒入橄欖油，一邊攪拌至均勻。做好的油醋醬可冷藏7天。

2.將菜葉和番茄洗淨後瀝乾，切成適當大小。四季豆燙熟後切段。蔬菜可依季節和喜好選用。佛卡夏切成長寬各約2cm。倒入芥末檸檬油醋醬，將所有材料攪拌均勻。

3.確認所有材料都沾附上醬汁即完成，撒上用刨刀刨成絲的帕馬森起司。

（圖片提供／《義式經典！佛卡夏的美味祕密：烘焙名師的「低溫發酵法」×33種營業配方，一次掌握人氣風味、口感的製作與應用》台灣廣廈）

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